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雲南紅河州客車側翻7死12傷 官方查處掛牌督辦

記者潘維庭／即時報導
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雲南省紅河州元陽縣4月30日發生客車發生側翻事故，已造成7死、12傷。（上游新聞...
雲南省紅河州元陽縣4月30日發生客車發生側翻事故，已造成7死、12傷。（上游新聞）

雲南省紅河州元陽縣4月30日發生客車發生側翻事故，已造成7死、12傷。應急管理部與公安部、交通運輸部組成工作組趕赴現場指導處置。媒體指，國務院安委會辦公室決定對該起事故查處「掛牌督辦」，要求雲南省對事故「提級調查」，盡快查明事故原因，依法依規嚴肅追責問責。

中國的「掛牌督辦」是指上級政府及行政主管部門，透過向社會公示等方式，對重點案件限期查辦、整改（整頓改革）的監管機制，若未按期完成，將啟動問責程序。

雲南元陽縣公安局4月30日通報，當天上午，元陽縣發生單向車輛側翻道路交通事故，車載人員2人當場死亡，17人不同程度受傷。送醫後5名傷者經搶救無效死亡，其餘傷者接受治療。

新京報指，知情人士告訴記者，該車輛為南沙客運站客車，事發時從馬街鄉開往元陽縣城，在途中側翻，該車輛為19座客車。上游新聞稱，司機所在村莊的村民告訴表示，司機今年40歲左右，是馬街鄉人。村民表示不清楚司機開了多久的客車。

該縣公安局稱，事故車輛核載19人，實載19人。接獲報警後，元陽縣公安、消防、應急、醫療、交通等部門趕赴現場組織現場救援、傷員送醫、事故調查及善後處置。省州相關部門組織專家組赴現場指導救治工作，調查及善後工作進一步處置中。

國務院

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