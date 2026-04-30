「給跪了」表情包用11年被索賠1萬 雲南部落客：太震驚

涉事帖文中的「我跪了」表情包。（取材自澎湃新聞）

雲南申先生因11年前在微信 公眾號文章中引用了一張「給跪了」的網路表情包，近日遭著作權方提起訴訟索賠1萬元（人民幣，下同），讓他十分驚訝。

澎湃新聞報導，申先生4月27日收到雲南昭通鹽津縣人民法院的應訴通知，原告為福州市鼓樓區逸圖商貿行，指控其在2015年11月30日發布的一篇文章中，未經授權使用「給跪了」表情包，涉嫌侵犯美術作品著作權。該貼文主要介紹地方方言文化，閱讀量僅500餘次，已由申先生自行刪除。

申先生表示，涉事公眾號已運營近12年，內容以地方資訊為主，當年使用的表情包來源已無從考證，「我表示很震驚，間隔11年還能被起訴。」申先生認為，表情包在網路上隨處可見，「我們只是隨便用一下，怎麼就侵權了呢？」

資料顯示，「給跪了」表情包出自「小崽子劇場」系列，為插畫家張聰（筆名髒小白）原創作品。2024年8月，張聰將包括該圖在內的8張作品著作權以1.6萬元轉讓給逸圖商貿行經營者雷某某；同年9月，相關作品完成版權登記。

近日，原告發現，被告在微信公眾號上發布的的文章中使用了原告的前述美術作品，但該使用行為並未經原告授權許可，訴訟請求判令停止侵權，賠償經濟損失1萬元。原告福州市鼓樓區逸圖商貿行經營者雷某某表示，通常僅針對商用主體提起訴訟，若發現侵權行為，基礎版權費一般為500元左右。

另據公開平台資訊顯示，福州市鼓樓區逸圖商貿行曾以侵害作品資訊網路傳播權糾紛為由，起訴過中國郵政集團有限公司江蘇省宜興市分公司、中國聯合網路通訊有限公司伊犁哈薩克自治州分公司等多家公司。

報導指出，4月28日晚間，申先生表示已與對方協商，支付300元後結案。

對此，律師指出，著作權自作品創作完成即自動產生，版權登記主要起公示作用。依據著作權法「合理使用」原則，需綜合考量使用目的、性質、數量及對市場影響等因素。申先生文章屬非商業用途，表情包僅作輔助表達，且占比極小，從合理使用角度看未必構成侵權。

此外，儘管使用行為發生於11年前，但由於文章長期在線，訴訟時效自權利人知悉侵權之日起計算3年內仍可主張權利，因此本案未超過訴訟時效。