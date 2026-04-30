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競拍一次加價2211萬搶深圳別墅 悔拍後…758萬保證金下場曝

中國新聞組／北京30日電
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競拍者叫價6003萬元搶到深圳高端別墅後悔拍，758萬元保證金打水漂。（取材自極...
競拍者叫價6003萬元搶到深圳高端別墅後悔拍，758萬元保證金打水漂。（取材自極目新聞）

近日，深圳南山區西麗山莊一棟別墅，以3792萬餘元（人民幣，下同）的起拍價在阿里法拍平台上拍賣，一名競拍者一次性加價2211萬元，「嚇」退其他競爭者，以6003萬餘元價格成功拍下別墅，結果又悔拍，按競拍公告條款，其繳納的758.4萬元保證金不予退還。之後這棟別墅再次被深圳市中級人民法院掛拍，引來眾多網友關注。

極目新聞報導，法拍平台的公告顯示，該別墅位於深圳市南山區西麗湖路西麗山莊，建築面積683.78平方米，評估價5417萬餘元。3月10日至11日，該別墅正式拍賣，起拍價3792萬餘元，競拍保證金為758.4萬元，每次加價幅度為18.9萬元。

據報導，3月10日有兩人報名但無人出價，到3月11日9時55分，其中一人以起拍價3792.3萬元叫價，僅一分鐘後，另一名競拍者直接加價2211萬元，將價格抬高到6003萬元，最終因無人再出價，這名競拍者成功拍下這套別墅。

公告顯示，被拍賣的這套別墅於2019年在深圳市不動產登記中心登記，登記價為5000萬元。折合單價僅為每平方米73122元。極目新聞記者在二手平台查詢到，西麗山莊是位於深圳南山區西麗湖路的高端低密度別墅社區，毗鄰西麗水庫，2004年開盤，2008年入住，綠化率高達50.4%，目前許多房型的掛牌單價超過每平方米20萬元。

4月27日，法院在法拍平台發布最新情況說明：該標的物於2026年4月27日12時3分51秒確定交易未履行。

4月28日，在法拍平台可看到該別墅已再次被掛拍，起拍價仍為3792萬餘元，競拍保證金、加價幅度也沒有變化。拍賣將在6月9日正式進行，目前尚無人報名。

法院一工作人員稱，該別墅再次被掛拍是因上次拍賣的買受人已悔拍，具體悔拍原因不方便透露。據報導，根據法院的競拍規則，買受人若悔拍，其交納的758.4萬元保證金不予退還。

此外，法院發布的競拍須知也規定：買受人逾期未支付拍賣餘款，法院可以裁定重新拍賣。重新拍賣時，原買受人不得參加競買。

競拍者叫價6003萬元搶到深圳高端別墅後悔拍，758萬元保證金打水漂。（取材自極...
競拍者叫價6003萬元搶到深圳高端別墅後悔拍，758萬元保證金打水漂。（取材自極目新聞）

競拍者叫價6003萬元搶到深圳高端別墅後悔拍，758萬元保證金打水漂。（取材自極...
競拍者叫價6003萬元搶到深圳高端別墅後悔拍，758萬元保證金打水漂。（取材自極目新聞）

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