不惜同歸於盡？辛巴撕破臉 懸賞百萬送前高管「進監獄」

辛巴在直播中點名辛選集團高管郝濤濤：「你別逼我送你進監獄」。（取材自新黃河）

有「快手一哥」稱號的中國網紅主播辛巴，近日在一場數十萬人同時在線的直播中瀕臨失控，不顧妻子勸阻，他情緒激烈地多次使用侮辱性措辭喊話，點名前辛選集團高管郝濤濤：「你別逼我送你進監獄」，並公開稱只要有人能拿出讓郝濤濤「每加一年刑期」的證據，就支付100萬元（人民幣，下同）。郝濤濤則冷回「我有必要回應嗎？」。律師稱辛巴此舉或觸犯刑法，已踩法律紅線。

據新黃河報導，這場風波的導火索來自4月18日辛巴本人主導的一場直播，當天，辛巴情緒激動，直接向前高管郝濤濤喊話：「你別逼我送你進監獄」、「我送你進去是代表著我向你們開戰」。 辛巴將目標範圍明確指向辛選供應鏈生態內、所有可能與郝濤濤存在業務往來的商家，公開表示：只要有人能拿出讓郝濤濤「每加一年刑期」的證據，就支付100萬元。

同時，他還把辛選現有商業資源直接擺上檯面，承諾相關商家不僅能進入辛選重點合作名單，還可獲得綠色通道，甚至提出可將帶貨利潤直接分配給對方。辛巴還向郝濤濤的新商務團隊放話，稱自己「只需要說三句話，做一件事，就可以把他們全部帶走」，他甚至拋出「要不讓你跪在我面前求饒，我死在你面前」、「可以跟你們同歸於盡」等極端表述，並表示若全面開戰，自己甚至可以離開快手，在獨立平台直播曝光全部內幕。

從流出的直播錄屏看，其妻子初瑞雪曾數次試圖打斷和勸阻，但辛巴最終仍完整公開了整套懸賞條件。

對此，4月27日，郝濤濤在個人直播間面對網友不斷追問辛巴拋出的「百萬懸賞」一事，只留下一句「我有必要回應嗎？」後將話題岔開。

北京冠領（上海）律師事務所律師程威認為，「加刑一年獎勵100萬」是以「預設有罪」為前提，鼓動不特定公眾主動搜集所謂「犯罪線索」，其結果可能已觸及名譽權侵權邊界。「送進監獄」、「全部帶走」等帶有威脅性質的公開表述，若情節嚴重，也可能被納入刑法中尋釁滋事相關條款的討論範圍。

更敏感的在於「高額懸賞+不特定對象徵集證據」的組合模式，若被認定存在誘導偽證、惡意舉報或煽動性操作，不排除進一步觸碰妨害作證、誣告陷害等更嚴肅的法律問題。辛巴此次借用他人帳號直播，也被解讀為存在規避直播實名管理要求的嫌疑。

據齊魯晚報，郝濤濤曾在辛選集團擔任商品中心主管，管理業務線年銷售規模超過200億元。今年1月，辛選對外宣布郝濤濤離職，不料僅過了三個月，辛巴就公開拋出「懸賞加刑」。辛巴前徒弟蛋蛋此前推出個人IP品牌蛋仔並首發聯名產品，郝濤濤離職後接手「蛋蛋」700萬粉絲帳號並展開合作。