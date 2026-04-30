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路燈影子誤判成障礙物 智駕突高速煞停追尾 小鵬汽車致歉

中國新聞組／北京30日電
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李先生駕駛的小鵬汽車，輔助駕駛錯誤識別了路邊的路燈桿影子，導致車輛直接在路中剎停...
李先生駕駛的小鵬汽車，輔助駕駛錯誤識別了路邊的路燈桿影子，導致車輛直接在路中剎停造成後後車追尾事故。（取材自魯中晨報）

雲南大理的李先生近日在網路上自曝經歷了驚魂一幕，稱他駕駛的小鵬汽車在高速行駛途中，輔助駕駛錯誤識別了路邊的路燈桿影子，導致車輛突發緊急制動，直接把車給煞停，引發了後車追尾事故，當時車上還坐了他懷孕的妻子。他向廠家反映後，對方卻說只能賠給他一個兒童座椅，讓他覺得匪夷所思。李先生的經歷在網上引發熱議後，小鵬汽車終於回應稱是受干擾導致，對客戶深感抱歉，後續會對這類場景進行優化。

綜合網易、魯中晨報報導，李先生近日在網上發文稱，事發在4月18日，「當時我在道路上開著XNGP，就是小鵬的輔助駕駛 ，在速度37碼情況下，因為（車）把這個路燈的倒影識別為了障礙物，就觸發了個緊急的AEB制動，就直接把汽車給煞停了，停了之後就造成了後車追尾」，自己的小鵬新能源車提車僅半年，事發時他正常駕車行駛，車輛毫無徵兆觸發緊急制動突然急停，所幸車上懷孕的妻子並未受傷。

李先生提供的行車記錄器畫面。（取材自魯中晨報）
李先生提供的行車記錄器畫面。（取材自魯中晨報）

事發後他通過查看車輛倒車影像與現場排查，發現是車輛將路邊路燈桿的影子誤判為了障礙物引發了此次意外。事發後他第一時間向小鵬汽車方面反饋問題，可幾天過去，對方口頭上稱比較重視，但之後就沒有聯繫他，他反覆網上投訴後才有廠家的人和他聯繫，「他們說送我一個兒童座椅，廠家和我說因為這個AEB緊急制動有點太敏感了，讓我先關閉使用這個功能，後期系統升級之後就可能不會出現這個問題了」。

對於這個處理方式，李先生表示「肯定不滿意。現在我不敢用車，我去處理的話我的車就變成事故車了，車損這一塊小鵬汽車的廠家應該承擔一些」。

隨後，小鵬汽車公共關係部一位蘇姓工作人員表示，該車輛4月18日14:14被後車追尾，經行車記錄儀及後台數據分析，車輛行駛時受右側不規則目標干擾，觸發AEB導致車輛煞停，隨後發生碰撞。給客戶帶來不好的用車體驗，我司深感抱歉，我司正在積極溝通客戶，做好後續定損維修工作，後續也會對這類場景進行優化。

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