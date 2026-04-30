我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

求職竟被HR要求做小三 月薪5000做四五次 湖南女崩潰

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聊天紀錄顯示，該公司HR明提出另一個「適合的崗位」，就是當他的小三。（取材自快科...
聊天紀錄顯示，該公司HR明提出另一個「適合的崗位」，就是當他的小三。（取材自快科技）

湖南長沙一名求職者近日在網上反映，稱在求職平台應聘某公司視頻剪輯崗位時，遭企業管理人員言語騷擾，對方先是以其無工作經驗為由表示崗位不合適，隨後提出另一個「適合的崗位」，就是當他的小三，每月支付5000元（人民幣，下同），一個月在一起四五次，讓求職女崩潰。事件登上熱搜後引來該求職平台重視，稱已確認招聘者言語騷擾行為嚴重違反平台規則，平台已凍結並永久封禁該公司帳號。

據快科技報導，4月29日，湖南長沙這名求職者在網上曝出遭企業管理人員言語騷擾事件。據當事人爆料，其在求職平台應聘湖南弘猛科技有限公司的視頻剪輯崗位時，該公司經理肖某先以無工作經驗為由表示崗位不合適，隨後提出每月支付5000元誘導求職者充當第三者。

當事人並附上聊天紀錄顯示，當她對這名HR提及「您好，沒有經驗可以嘛？」，對方的回答是：「啊，沒經驗可能不合適啊，除非還有另外一個崗位適合你，做我小三，一佪月五千，一個月在一起四五次」。當事人認為這名HR先以沒有工作經驗為由，表示崗位並不合適，隨後竟提出無理要求，以每月5000元作為條件利誘求職者作為第三者 ，已涉及言語騷擾。

針對該事件，求職軟件安全中心回應稱，其AI風控模型已在1小時內識別到該騷擾行為，因招聘者言語騷擾行為嚴重違反平台規則，平台已凍結並永久封禁該公司帳號，目前已無法在平台檢索到相關信息。平台表示已留存相關證據材料，將積極配合警方後續工作。

此事引發了廣泛關注與譴責：「這麼便宜嗎」，「必須讓犯罪嫌疑人受到應有的法律制裁」，「真噁心人」，「活久見啊，真的是開眼了，還能招聘第三者，怪不得求職者找工作找的崩潰了」，「這個HR有點東西啊，應該好好查查有沒有做違法的事」，「牛掰」，「我天，這麼明目張膽嗎」，「我真的開眼了，現在招聘都能這麼離譜的嗎？」。

不少網友認為，招聘平台應需加強入駐企業審核與風控，並在第一時間迅速且嚴厲整治違規招聘亂象，淨化職場環境。

公開信息顯示，涉事企業成立於2025年5月。 

上一則

AI電影 「三星堆：未來往事」首獲公映「龍標」

下一則

油價燙手港府補貼2.3億美元 逾2萬車受惠 買賣私油都有刑責

延伸閱讀

內蒙牧區招人放3000隻羊 月薪1.6萬包吃住還有WiFi

內蒙牧區招人放3000隻羊 月薪1.6萬包吃住還有WiFi
老闆罵「滾」 上海員工立馬離崗竟被炒 法院判公司須賠

老闆罵「滾」 上海員工立馬離崗竟被炒 法院判公司須賠
長沙女老闆攤位被擋 全網撐腰…顧客排長龍 銷售翻3倍

長沙女老闆攤位被擋 全網撐腰…顧客排長龍 銷售翻3倍
照護南加華人長者 男護工更缺 有些月薪開價要5000元

照護南加華人長者 男護工更缺 有些月薪開價要5000元

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
坐在川普左手邊的姜偉嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車