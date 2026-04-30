求職竟被HR要求做小三 月薪5000做四五次 湖南女崩潰

聊天紀錄顯示，該公司HR明提出另一個「適合的崗位」，就是當他的小三。（取材自快科技）

湖南長沙一名求職者近日在網上反映，稱在求職平台應聘某公司視頻剪輯崗位時，遭企業管理人員言語騷擾，對方先是以其無工作經驗為由表示崗位不合適，隨後提出另一個「適合的崗位」，就是當他的小三，每月支付5000元（人民幣，下同），一個月在一起四五次，讓求職女崩潰。事件登上熱搜後引來該求職平台重視，稱已確認招聘者言語騷擾行為嚴重違反平台規則，平台已凍結並永久封禁該公司帳號。

據快科技報導，4月29日，湖南長沙這名求職者在網上曝出遭企業管理人員言語騷擾事件。據當事人爆料，其在求職平台應聘湖南弘猛科技有限公司的視頻剪輯崗位時，該公司經理肖某先以無工作經驗為由表示崗位不合適，隨後提出每月支付5000元誘導求職者充當第三者。

當事人並附上聊天紀錄顯示，當她對這名HR提及「您好，沒有經驗可以嘛？」，對方的回答是：「啊，沒經驗可能不合適啊，除非還有另外一個崗位適合你，做我小三，一佪月五千，一個月在一起四五次」。當事人認為這名HR先以沒有工作經驗為由，表示崗位並不合適，隨後竟提出無理要求，以每月5000元作為條件利誘求職者作為第三者 ，已涉及言語騷擾。

針對該事件，求職軟件安全中心回應稱，其AI風控模型已在1小時內識別到該騷擾行為，因招聘者言語騷擾行為嚴重違反平台規則，平台已凍結並永久封禁該公司帳號，目前已無法在平台檢索到相關信息。平台表示已留存相關證據材料，將積極配合警方後續工作。

此事引發了廣泛關注與譴責：「這麼便宜嗎」，「必須讓犯罪嫌疑人受到應有的法律制裁」，「真噁心人」，「活久見啊，真的是開眼了，還能招聘第三者，怪不得求職者找工作找的崩潰了」，「這個HR有點東西啊，應該好好查查有沒有做違法的事」，「牛掰」，「我天，這麼明目張膽嗎」，「我真的開眼了，現在招聘都能這麼離譜的嗎？」。

不少網友認為，招聘平台應需加強入駐企業審核與風控，並在第一時間迅速且嚴厲整治違規招聘亂象，淨化職場環境。

公開信息顯示，涉事企業成立於2025年5月。