這裡也裝監控？員工廁所玩手機被開除 粵企通告附照片惹議

廣東一科技公司通告附上被辭退員工如廁玩手機照片。（取材自微博）

廣東珠海一科技公司員工近日因廁所長時間玩手機被辭退，公司還附上一張由上而下拍攝的如廁玩手機照片公示，引發廁所裝監控質疑。涉事員工萬先生28日表示，自己剛滿18歲，對這種事情沒有經驗。他稱，帶照片的處罰通告被發至400餘人員工群，公司的解釋是「沒拍到臉，不要想太多」。針對網路上「公司在廁所裝監控」等不實訊息，該公司表示，已經報警，並保留追究的權利。

綜合九派新聞、搜狐號「濰坊萬事通」報導，最近，珠海一家公司的開除通知引起了網友們的熱議。通知上說一員工多次離崗，跑到廁所玩手機。而公司有嚴格的規定，員工不能擅自離崗，更不能這樣躲廁所摸魚。於是根據公司規章制度，對其進行200元人民幣(約29美元)的處罰，並開除。

但是網友們卻發現，公司把員工在廁所玩手機的照片放了上去。而且從照片的角度來看，這很明顯就是從上往下拍的。所以網友就質疑公司在廁所裝了監控，從而用這種方式來防止有員工躲廁所偷懶。

不少網友抨擊，該公司做法侵犯了員工隱私，直呼「難怪說招不到人，因為都幹的一些不是人幹的事」、「『實名通告』就是已經侵犯名譽權」、「我作為中國人，為工廠感到恥辱」、「原本你可以正常辭退，但你這樣做，肯定違法了」。

對此，公司則予以否認，並表示這個員工常常偷懶，動不動就不見人。是管理人員上廁所的時候看到了，於是從門縫裡將這一幕拍了下來，公司沒有在廁所裝監控。對於網路上那些不實言論，公司也表示已經報警備案，保留追究的權利。

據報導，該員工承認自己當時確實躲在廁所玩手機。對於廁所有沒有裝監控，他也表示不知情。但他表示，這個通報被公司發到了400人的員工群組。而且，他還有五、六千元工資，公司沒有結清。