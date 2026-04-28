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退伍軍人被賣「KK園區2.0」 爬6米牆逃出 回中國老做惡夢

中國新聞組／即時報導
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楊磊（化名）成功逃出三佛塔園區。(視頻截圖)
楊磊（化名）成功逃出三佛塔園區。(視頻截圖)

近日廣東一名女大學生日前受「朋友」邀請前往泰國參加潑水節，未料抵達後即遭控制並被轉賣至緬甸邊境的三佛塔電詐園區，地處偏僻，引發關注。家屬已支付20餘萬元人民幣（約2.9萬美元）贖金，但對方仍未放人，案件引發外界對跨境詐騙與人口販運問題的擔憂。

據界面新聞報導，2023年至2024年間，中國、泰國與緬甸曾聯手打擊妙瓦底等電詐據點，部分犯罪團夥隨後轉移至更隱蔽的邊境區域，包括三佛塔鎮一帶，並持續擴張相關設施。曾從該園區逃出的退伍軍人楊磊（化名）透露，三佛塔園區被稱為「KK園區2.0」，管理嚴密且手段殘酷，被騙入內的人常遭毆打、強迫接受詐騙培訓，逃脫難度極高。

他表示園區內約有300人，周邊還分布十多個類似據點，整體規模不小。從三佛塔園區回中國後，他至今仍不斷發惡夢，「夢見自己在山裡跑啊，醒來之後一身汗」。

楊磊於3月中旬參加泰國旅遊團時，因車隊誤入偏僻地區遭武裝人員持槍控制，隨後全車11人被以每人約2萬泰達幣（約2萬元美元）轉賣至園區。他回憶，園區四周高牆封閉，新到的「豬仔」要參加詐騙培訓，更會每天挨打，但因為他身手好，他從沒被要求參加培訓，也沒有挨打，園區「領導」更勸他留下來「好好幹一年」。

3月17日楊磊趁園區管理鬆動取得手機，隨即聯繫國內警方。當晚，他從寢室後面的死角爬上約6米高的牆逃跑，「牆上有鐵絲網，但沒電」。他避開邊境哨點，連續兩天翻山越嶺，最終於3月19日進入泰國，並在中華人民共和國駐泰王國大使館協助下返回中國。

當事人描述，園區內仍有大量被困人員，其中一名18歲時被騙入的男子已滯留5年，雖每年業績超過1000萬元，但每個月只獲准用手機向家人報平安，也從沒向家人寄錢，「這幫人太黑了」。楊磊表示，自己能成功逃生屬「九死一生」，回國後仍經常做惡夢。

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