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浙江男花38萬低價買107箱「茅台酒」 一鑒定…全是假貨

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李姓男子斥資逾38萬人民幣（約5.5萬美元）購入百餘白酒，經送驗鑑定發現，全數皆...
李姓男子斥資逾38萬人民幣（約5.5萬美元）購入百餘白酒，經送驗鑑定發現，全數皆為侵權假酒。(取材自網易號「周口融媒」)

浙江舟山一名男子透過網路購買大量「茅台酒」，未料竟全數為假貨，引發關注。該男子先後花費約38萬元（人民幣，下同，約5.5萬美元）購入共107箱白酒，經官方鑑定後確認全部為假冒商品，而上游進貨成本每瓶僅約100元（約14美元），卻以每瓶1500元（約220美元）售出，涉案金額龐大。

據周口融媒報導，該案由上海普陀區檢察院公布。受害者小李於2025年6月透過微信認識賣家汪某，對方聲稱有特殊管道販售茅台酒。小李起初以每瓶1900元（約278美元）購買12瓶試水，因覺得「口感不錯」，加上商務宴請需求，隨後以每瓶1500元價格追加訂購107箱。

直到小李朋友品嚐了這款廉價茅台後，覺得是假貨，該批酒才被送交市場監管部門並委託專業機構鑑定。最終由貴州茅台酒股份有限公司確認，所有產品均為假冒其註冊商標的商品，無一例外。

調查顯示，汪某明知所售商品為假酒，仍從專門販售高仿酒的渠道進貨，單瓶成本僅約100元，卻以高價轉售，非法獲利約35萬元（約5.1萬美元）。據周口融媒指出，普陀區人民檢察院已依「銷售假冒註冊商標商品罪」對其提起公訴。

檢察機關提醒，市面流通的假冒名酒不僅侵犯企業商標權、擾亂市場秩序，也可能存在食品安全風險。消費者購買高價酒類時，應優先選擇官方門市或授權通路，避免輕信來路不明的「低價貨源」，並保留交易憑證，以保障自身權益。

假冒註冊商標的假酒。(取材自網易號「周口融媒」)
假冒註冊商標的假酒。(取材自網易號「周口融媒」)

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