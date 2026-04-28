好驚悚…70歲湖南老翁阻男掐女脖子 被咬掉鼻子吞下肚

70歲的曾凡林在與男子搏鬥中，鼻子被對方咬掉吞入肚中。（取材自瀟湘晨報）

湖南近日發生一起突發傷人事件，一名男子突情緒失控毆打一女子，一名70歲老翁看到女子脖子被死掐住，見狀上前救援，但在搏鬥過程中被抓狂的男子咬掉鼻子吞入肚中。所幸在多人協助下，最終將歹徒制伏。但老翁的鼻子傷勢嚴重，需要做四次手術，手術費六、七萬（人民幣，下同），術後仍可能留下嚴重後遺症。

綜合河南 都市頻道、瀟湘晨報報導，湖南郴州嘉禾曾家村日前發生一起突發傷人事件：一名20多歲、上身赤裸並紋身的男子突然情緒失控。他先是沖入一村民家中，對一女子進行毆打，女子及其家人三人與之搏鬥，將男子趕了出去，三人不同程度受到擦傷。隨後，該男子見人就追打、見門就猛踢。

其間，該男子又攔住一名騎摩托的女子，坐到摩托後座，雙手死死掐住女子脖子，女子立刻面色青紫，眼神中滿是恐懼，面臨生命危險。男子還叫囂，誰靠近營救就打誰。

70歲的曾凡林衝了上去與男子搏鬥，曾凡林緊緊抱住男子，身上多處被其擊打。其他村民上前幫忙，大家將男子按倒在地。男子不斷掙扎，突然轉頭咬掉了老人的鼻子並吞入肚中。眾人將男子雙腳捆綁，成功制伏。不久後民警趕來，將男子依法控制並帶離。

「起初沒感覺到，後來別人說，你鼻子不見了。」曾凡林表示，他聽到這話摸了一下鼻子，才發現幾乎整個鼻子都不見了。隨後疼痛加劇血流不止，「到醫院時，疼得快沒有意識了。」

曾凡林鼻子傷勢嚴重，需要做四次手術，手術費六、七萬，術後仍可能留下嚴重的後遺症。

曾凡林兒子表示，警方告訴他，鬧事男子是外地人，沒有精神疾病，當時受了刺激失控，案件正在辦理。父親曾多年擔任村調解員，很有正義感，20年前，他就抓過一個盜竊犯罪嫌疑人，被縣政府評為見義勇為先進個人。

「他是大家心中當之無愧的英雄。」嘉禾縣政法委工作人員表示，目前正在給曾凡林申報見義勇為表彰，並會協助解決醫療費。