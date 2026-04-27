我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄧愷威本季初先發來了 美東28日迎戰金鶯為太空人救火

全美最適亞裔居住城市「德州這城市」奪冠 內行人曝原因

上海迪士尼遊客勸男子別吸菸 被掌摑飛踢

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海迪士尼一男子勸阻另一男子吸菸，反被打。(取材自中國新聞周刊)
上海迪士尼一男子勸阻另一男子吸菸，反被打。(取材自中國新聞周刊)

中國近日因勸阻吸菸的風波不少，繼深圳女在公交站制止男吸菸竟被帶到派出所「裸檢」後，有網友發視頻稱，在上海迪士尼小鎮某餐廳門口，一名男遊客因勸阻另一男子吸菸，遭對方連續掌摑、至少5回拳打腳踢。相關話題衝上熱搜。受害者全程無還手，事後警方卻未究責施暴者，惹來網民質疑警方無作為。

綜合媒體報導，視頻中，事發地餐廳門口有多人在排隊等位，雙方發生肢體衝突時，有身著迪士尼制服的女性工作人員試圖進行勸阻無果。事後，警方已介入調查。上海迪士尼則表示，園區沒有禁菸。

視頻中的被打男子隨後發文稱，事情解決了，對方賠了五位數和解了。有網友問具體過程，被打男子回覆：「有互相辱罵，他先罵的我。」

上海市公安局浦東分局國際旅遊度假區管理支隊指出，「打人的事情是違法的，我們在處理中」，其他事宜不便告知。如遇類似情況請及時報警，或求助景區附近工作人員。

上海迪士尼度假區官方客服人員27日表示，不清楚事件具體情況，迪士尼小鎮內有兩處專屬吸菸點，若有遊客在非吸菸點吸菸，將由現場工作人員引導遊客至吸菸點。若遊客遇到此類情況，可以前往遊客服務中心尋求幫助。

對於上海迪士尼度假區是否禁菸，客服工作人員回應稱，目前園區沒有接到禁菸通知。上海迪士尼度假區官方帳號在「常見問題」中曾答覆稱：「遊客僅可在上海迪士尼度假區指定吸菸區吸菸，請留意『指定吸菸區』標識，或向演職人員尋求幫助。」

對此，網友紛紛表示，「上海迪士尼和地鐵簡直就是中國的格鬥聖地」、「大街上也沒牌子不讓你隨地大小便，你咋不滿街亂拉呢？把你能的！你孩子在遊樂園，我就在他面前對著他抽，你別裝逼，過來給我讚兩下」、「公共場所該全面禁菸」、「應設立吸菸點和國外一樣全面禁菸」、「素質問題，接孩子放學我也不好意思在門口抽菸，都是在馬路對面抽」。

據了解，上海迪士尼度假區於2025年5月29日起進一步加強控菸措施和運營安排。調整後，全域範圍內總共取消24個吸菸點，指定吸菸區的數量將為原來數量的一半左右，其中上海迪士尼樂園的指定吸菸區將減少為11個。此外，包括樂園主入口在內的部分吸菸區的位置將進行調整，以盡可能避開客流。

白衣男因勸阻吸菸被黑衣漢追打。(視頻截圖）
白衣男因勸阻吸菸被黑衣漢追打。(視頻截圖）

迪士尼

上一則

DeepSeek發表新AI模型 路透：市場反應冷淡

延伸閱讀

00後律師告上海迪士尼「授權肖像權」公告 還堅拒和解

00後律師告上海迪士尼「授權肖像權」公告 還堅拒和解
港媒：迎接APEC 深圳最嚴「控菸令」拚落地

港媒：迎接APEC 深圳最嚴「控菸令」拚落地
BTS隊長RM被拍到在日本禁菸區吸菸 「不服勸阻」亂丟菸蒂

BTS隊長RM被拍到在日本禁菸區吸菸 「不服勸阻」亂丟菸蒂
認錯廁所？ 中女在韓青旅遇日本露鳥俠 對她床鋪小便

認錯廁所？ 中女在韓青旅遇日本露鳥俠 對她床鋪小便

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30

超人氣

更多 >
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉