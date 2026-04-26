天生腦癱？廣州7歲童才9公斤 父母查出生病歷驚覺真相

即將滿7歲的男孩栓柱。(取材自大象新聞)

廣州一名即將滿7歲的男孩栓柱，只有90公分高、18斤（9公斤）重，不會走路，不會說話，不會表達，餓了只會哭……生活完全不能自理。栓柱2019年被出生醫院診斷為腦積水引起的腦癱。7年來，為了治療孩子的病，王瑩夫妻倆帶著孩子跑遍了北上廣的各大醫院，耗盡積蓄、欠下巨額外債。直到2025年，一份塵封的病歷和幾張CT影像片，讓他們懷疑孩子的病，或許是在醫院摔傷。

2025年3月到4月，王瑩夫妻倆找到孩子出生第12天(2019年7月22日)、第19天(2019年7月29日)和第47天(2019年8月26日)拍攝的頭顱CT影像片。將片子發到了社交平台專業的醫學影像交流群裡，並在線下找到醫學專家諮詢，得到的結果都是指向外傷的症狀。

2025年8月，夫妻倆向廣州市衛健委反映情況。隨後的調查中，醫生稱，三次檢查影像及報告均未提示有顱骨骨折和皮下出血，只提示有硬膜下出血和蛛網膜下腔出血，患兒在住院期間未遭受頭顱外力傷害。其中，珠江醫院影像科醫師胡培鉛(2016年開始從業)表示：「患者是新生兒，顱縫未閉合，顱骨具有一定的浮動性，CT檢查時，患兒仰臥，枕骨和左側顳骨接觸檢查床板，在重力作用下，顱縫出現輕微的錯位是正常現象，因而不足以診斷骨折。」

據報導，2026年3月6日，有醫學影像鑑定資質的北京一脈陽光影像中心給出了「遠程影像諮詢意見書」：根據影像所見，患者左側顳骨骨折，右側顳骨骨折，矢狀縫分離，枕骨骨折，大腦鐮硬膜下出血；左側額頂部腦出血，硬膜下出血，蛛網膜下腔出血，腦腫脹，頭皮血腫、帽狀腱膜下出血。

孩子顱骨CT照片造不了假。是否骨折？影像學專家一看即知，沒有什麼可爭議的。但問題就出在這兒，幾乎所有孩子父母諮詢過的專家均表示，因為種種原因，他們無法出具書面的判斷報告。事情一下子就僵住了。

孩子父母向廣州市衛健委反映，衛健委也展開了調查，但是，衛健委的回覆也僅僅把雙方的觀點列舉了一下，然後就是一句：「建議循醫療技術鑑定途徑解決爭議，我委將根據鑑定結論依法依規處理。」

孩子父母來回奔波了半年之後，在一位不願意透露姓名的醫學專家幫助下，最終找到了北京的一家影像中心，做出了診斷：根據影像所見，患者左側顳骨骨折，右側顳骨骨折，矢狀縫分離，枕骨骨折，多處出血。有了這份「遠程影像諮詢意見書」，他們才能以此為依據向法院起訴維權。