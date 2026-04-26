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男人最痛／ 前妻「婚宴前跟別人上床」 廣西男養兒14年非親生

中國新聞組／北京26日電
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廣西男前妻擺酒前夜跟別人上床，DNA證明14歲子非親生，打官司獲賠17.6萬。 ...
廣西男前妻擺酒前夜跟別人上床，DNA證明14歲子非親生，打官司獲賠17.6萬。 (取材自成都商報)

男人最痛算這種了，廣西桂林男子謝某與女子羅某婚後共同撫育兒子小謝多年，雙方離婚後小謝隨羅某生活。離婚後的第四天，羅某向謝某發送名為「我的情感經歷」的文件，其中記載羅某與他人發生關係懷孕的經歷，「我跟謝某擺酒前一天跟黃某在一起…」謝某閱讀文章後，懷疑小謝不是自己親生。經DNA鑑定，排除謝某為小謝的生物學父親。謝某認為，撫養實際與其無血緣關係的孩子長達14年，對自己造成巨大精神創傷，遂將羅某告至法院，索賠撫養費、保險費、精神損害賠償等共計47萬餘元人民幣(約6.8萬美元)。法院一審判決，羅某返還謝某17.6萬餘元。

成都商報報導，經從中國裁判文書網獲悉，廣西桂林市七星區人民法院近日公布一審判決書顯示，謝某與羅某登記結婚後，於2011年6月10日生育兒子小謝，雙方共同撫育該子直至2024年5月20日登記離婚，離婚後小謝隨羅某生活。2012年2月1日，謝某為小謝投保中國某有限公司的分紅型重大疾病保險，繳費期間為十年，每年繳費5910元，已經交納完畢，產生的分紅已按年支付至謝某帳戶。

2024年5月24日，羅某通過微信向謝某發送名為「我的情感經歷」的文件，其中記載羅某與案外人發生關係懷孕的經歷。去年7月4日，謝某委託某醫院司法鑑定中心對他與小謝是否存在親生血緣關係進行鑑定。此後，該中心作出的鑑定意見為：「依據現有資料和DNA分析結果，排除謝某為小謝的生物學父親。」

謝某起訴稱，2024年5月24日，羅某發送的上述文件，詳細描述了她與謝某結婚前後和一名「黃某」的男子保持性關係並因此懷上孩子的情節。「我跟謝某擺酒前一天跟黃某在一起…所以2010年8月底9月初，我跟黃某在一起的時候很容易就懷上了孩子。」文件中稱。

他認為，羅某在婚姻關係存續期間違反忠實義務，與他人保持不正當關係致懷孕，並刻意隱瞞事實，致使他誤認為小謝系其親生子女，撫養實際與其無血緣關係的孩子長達14年，對他造成巨大精神創傷，羅某對此存在明顯過錯，遂起訴索賠撫養費、保險費、精神損害賠償等共計47萬餘元。

羅某則辯稱，謝某沒有支出過任何生活費，所有生活費支出均由她開銷。小孩從2011年6月出生後，月子期間是她支付的月嫂護理費3500元，半年產假期間，她自己帶孩子，她的父母照顧並承擔母子的生活支出。從小孩開始學走路，她出錢僱請保姆照顧小孩，小孩三歲時上幼兒園開始，她和小孩就跟父母住在某宿舍，她每個月給母親1000元生活費。她每月有固定的工資收入，她和小孩的全部生活開支都是她負擔。謝某沒有固定職業和收入，且身體一直患病，從來沒有承擔過家庭支出，更沒有支付過小孩的生活費、教育費和醫療費。

最終，法院一審判決羅女士返還謝先生撫養費、保險費及精神損害賠償金，共計17.6萬元。

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