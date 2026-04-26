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突辭智度董座有因？ 陸宏達疑在美涉強姦27歲女性

中國新聞組／北京26日電
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智度股份、國光電器前董事長陸宏達傳在美國涉嫌強姦一名27歲女性。（取材自智度股份...
智度股份、國光電器前董事長陸宏達傳在美國涉嫌強姦一名27歲女性。（取材自智度股份公眾號）

據中媒報導，在突然辭任智度股份、國光電器兩家上市公司董事長一職未滿一周後，55歲陸宏達因被指在美國涉嫌強姦一名27歲女性的案件，再次進入大眾視野。國光電器20日的公告則稱，陸宏達是因身體原因辭去職務。

藍鯨新聞報導，據一份美國佛州中區地方法院邁爾斯堡分院的裁定文件顯示，智度股份在美國多家分支機構，正因一起性侵案被提起連帶責任訴訟，文件簽署日期為2026年2月。

報導指出，經通過相關渠道拿到上述裁定文件後發現，文件中披露了一名居住在佛羅里達的27歲女性，指控遭到名為Hongda Lu的中國公民強姦，並指出，Hongda Lu為Genimous Technology Co., Ltd.董事長。

根據Wind智度股份的公司介紹，Genimous Technology Co., Ltd.為其英文名稱，同時，公司簡介中也提到，目前智度股份在中國、美國、歐洲等國家及地區均廣泛布局。而Hongda Lu也與智度股份此前剛剛辭職的董事長陸宏達名字相似。

藍鯨新聞就上述情況致電智度股份，公司電話未有人接聽。對於陸宏達此前在任期內「突然」辭職是否還有更多理由，智度股份曾對藍鯨新聞表示，一切以公告為主。

4月20日，國光電器、智度股份雙雙公告稱，公司董事長陸宏達稱「因身體原因並尚有其他重要事情需要處理」決定辭去公司董事長、董事等職務，轉任兩家上市公司顧問，但是他並期望後續能重返兩家公司擔任董事長、董事崗位。這種頗為不合常規的操作當時就引起了不少市場關注。

公開信息顯示，兩家上市公司同屬於「智度系」，陸宏達在2019年擔任國光電器董事長後，2020年經股東提名，其開始兼任智度股份董事長。

值得一提的是，陸宏達的辭職可以說是非常「突然」，均在任期內。其中，陸宏達擔任智度股份董事長、董事的原定任期屆滿日為2027年1月15日；而其作為國光電器董事長、董事原定的任職期間為2024年1月26日至2027年1月25日，總裁職務原定的任職期間為2025年11月12日至2027年1月25日。

國光電器2025年年報顯示，陸宏達於1971年生，擔任民盟中央科技委員會副主任、中國電子音響行業協會會長以及長江商學院廣東公益委員會主席團成員；歷任中國人民大學客座教授、西南財經大學兼職教授、英國鄧迪大學中國法項目專家組成員。

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