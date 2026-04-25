2屆奧運金牌、中國羽協主席張軍「失聯」 傳涉協會情事

中國羽毛球協會主席張軍被紀監部門調查，與外界失去聯繫已有十餘日。（取材自中國羽毛球協會）

兩屆奧運 金牌、中國羽毛球協會主席、南京體育學院副校長張軍，傳出已被紀監部門調查，與外界失去聯繫已有十餘日。知情人士透露，張軍所涉事項主要與其在中國羽毛球協會任職時的事情相關，部分涉及到他在江蘇的工作。

經濟觀察報報導，在張軍「失聯」之後，張軍的近親屬還曾向江蘇省體育局詢問關於他的情況。南京體育學院黨政辦的工作人員則同樣回應稱，不清楚張軍的情況；中國羽毛球協會辦公室工作人員表示，他們不了解張軍的情況，也不清楚張軍平時是否會來羽毛球協會辦公。

張軍曾是中國最知名的羽毛球運動之一。1977年11月，張軍出生於江蘇蘇州，先後練習過體操、游泳等多個體育項目，最後選擇了羽毛球；1986年，張軍進入當時的蘇州市少年業餘體育學校；1996年，19歲的張軍入選國家隊。

在2000年雪梨奧運期間，張軍與來自湖北武漢 的女將高崚搭檔，奪得中國首枚羽毛球奧運會混雙金牌；在2004年雅典奧運會上，張軍、高崚成功衛冕冠軍，並成為奧運史上首對羽毛球混雙衛冕組合。2007年8月，張軍退役。

2018年，張軍當選中國羽毛球協會副主席。2019年1月，成為中國羽毛球協會主席。2023年8月，中國羽毛球協會第七屆會員代表大會召開，張軍連任中國羽毛球協會主席。

張軍在南京體育學院亦有任職。張軍曾任南京體育學院訓練處副處長、羽毛球系副主任、羽毛球隊教練等職務。2023年，張軍成為南京體育學院的副校長，協助負責訓練、競賽等工作。