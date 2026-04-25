一句「你為何這麼高級」 73歲老人被83歲室友打到大小便失禁

被養老院室友打到全身多處骨折、顱腦損傷並出現大小便失禁的馬姓老人在醫院接受救治。（取材自第一現場）

內蒙古赤峰一家養老院 近日發生83歲老人把73歲男室友打到大小便失禁的暴力事件，被害老人被對方拿拖把、金屬支撐拐杖等器具持續毆打，還打斷了拖把棍；經送醫，頭部縫9針，全身多處骨折並出現顱腦損傷、大小便失禁，目前由警方調查中。 官方昨發通報稱，該養老院未能有效保障入住老年人人身安全，除約談外，並已派出工作組入駐督導。

據第一現場報導，被打老人的女兒馬女士近日向媒體反映，73歲的父親在內蒙古赤峰一養老院內，遭同宿舍85歲王姓老人持續毆打，導致全身多處骨折、頭部被縫9針、顱腦損傷，並出現大小便失禁。

馬女士說，事發當日王姓老人先說髒話罵人，父親反駁一句「你為何這麼高級」，就被王姓老人毆打。自中午12時起，打人者拖把棍打斷後，又用金屬支撐拐杖進行毆打。馬女士的父親多次呼救，但無護工前來查看，直至午後巡查時才被發現，馬女士質疑養老院在人員安排與現場監護上存在疏失。

目前該案已經被警方行政立案。派出所民警表示，下一步會根據鑑定結果將案件轉為刑事案件。當地民政局養老服務股工作人員表示，目前單位正在處理這一事件。

內蒙古阿魯科爾沁旗民政局昨對此事件發布通報指出，事發在當地頤和康民營養老院，經查，2026年4月10日午休期間，該院兩名同住雙人居室近4個月的老人王姓老人（1943年11月出生）、馬姓老人（1954年5月出生）因口角引發肢體衝突，造成馬姓老人受傷。當日12時30分，該院值班護工按規定開展日常巡查，未發現異常情況；14時02分護工再次巡查時，發現受傷老人，立即將傷者送醫。馬姓老人家屬當日報警，王姓老人被依涉嫌故意傷害立案偵辦中。

截至目前，馬姓老人在旗醫院接受治療，傷情整體穩定，身體正在恢復中。經與王姓老人家屬溝通，其明確表示將配合等待後續法律程序。事發後，涉事養老院已先行預付傷者醫療費用1萬元人民幣，並根據馬姓老人家屬訴求，提出多個補償方案，暫未達成一致意見。

通報稱，當日視頻監控顯示，此事件中該養老院值班護工巡房間隔時間1小時32分鐘符合法定巡查頻次不低於每2小時1次的制度要求，但該養老院對突發事件應急預判存在不足，未能第一時間發現衝突，未能有效保障入住老年人人身安全。該局已對涉事養老院進行約談，下達「責令整改通知書」，派出工作組入駐督導，加強重點時段巡查力量，壓緊壓實安全管理主體責任，同時對頤和康民營養老院作出責令改正並處以罰款的行政處罰決定。