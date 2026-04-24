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7999元手機包裹放門口遭竊 20天後手機「自己報警」

中國新聞組／即時報導
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民警成功抓獲嫌疑人韓某。(取材自新聞晨報)
民警成功抓獲嫌疑人韓某。(取材自新聞晨報)

上海一名快遞員近日將價值7999元人民幣（約1100美元）的手機包裹投遞至買家門口後，買家卻始終未收到，包裹離奇失蹤近一個月。警方介入調查一度陷入僵局，直到失竊手機被開機使用，才循線追查，最終鎖定嫌疑人並將其抓獲，揭開一起由同行快遞員實施的盜竊案件。對此事件，有網友表示是手機「自己報警」，進而逮到小偷。

據紅星新聞引述警方消息，上海浦東公安分局周家渡派出所接到轄區快遞員報案，稱其於3月13日將一部手機快遞投放在買家門口，但當晚聯繫收件人時發現對方未收到。起初以為是他人誤取，然而三周過去仍無下落，最終報警處理。由於樓棟出入人員眾多，相關監控畫面複雜，案件一度難以鎖定嫌疑人。

警方調查，案件轉機出現在失竊手機被重新開機後。民警循線找到現任持有者吳女士，對方表示手機是在商戶處購得；再追查供貨商李先生後，確認該手機來自二手交易平台，且曾在地鐵18號線康橋站進行線下交易，線索逐步被串聯起來。

警方進一步偵查，透過交易留下的手機號碼與周邊公共影像比對，鎖定一名男子，並發現其與案發當天出入該樓棟的人員特徵相符。最終確認嫌疑人韓某身分，其同樣為快遞員，利用配送之便發現門口包裹後臨時起意行竊，並迅速轉售牟利。

警方通報，4月7日上午成功將韓某抓獲，對方到案後已供認犯行，目前因涉嫌盜竊罪被依法刑事拘留。警方同時提醒，貴重物品應盡量採當面簽收或投遞至智能櫃、驛站等方式，收件人亦應及時取件，以降低失竊風險，如遇包裹遺失應立即報警處理。

民警根據交易時的手機號及交易點周邊公共視頻，鎖定嫌疑人，發現竊賊是另一名快遞員。...
民警根據交易時的手機號及交易點周邊公共視頻，鎖定嫌疑人，發現竊賊是另一名快遞員。(取材自新聞晨報)

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