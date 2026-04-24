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廣東女大生受邀遊泰 被賣緬電詐園 家屬付20萬沒下文

記者賴錦宏／綜合報導
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廣東女大學生小陽受邀去泰國潑水節，竟被轉賣電詐園。(取材自揚子晚報)
廣東女大學生小陽受邀去泰國潑水節，竟被轉賣電詐園。(取材自揚子晚報)

廣東一名大一女生日前受邀前往泰國參加潑水節，抵達後懷疑遭人控制，其後更被轉送至緬甸邊境一帶的電詐園區。家屬指出，已按對方要求支付3萬U幣（與美元掛鉤的穩定幣，約人民幣20.4萬元、3萬美元）作贖金，但對方其後一再拖延放人，事件已由中國警方立案調查，教育部門也已介入。

據揚子晚報報導，被困女生小陽（化名）為廣東某大學一年級學生。家屬向媒體表示，小陽經一名「朋友」邀請，於4月10日由廣州白雲國際機場飛往泰國，原定參加潑水節後短暫逗留數日，並已預先購買4月15日返程機票。

家屬稱，小陽10日下午5時55分抵達泰國後，原本相約接機的「朋友」並無現身，其後她即被一名男子控制。輾轉兩日後，小陽被帶到緬甸邊境附近的三佛塔地區，懷疑已被轉賣至電詐園區。

報導指出，至13日小陽一名高中同學察覺其行蹤有異，懷疑她受人控制，於是立即通知其父親。小陽父親其後多次透過微信語音聯絡女兒，最終由一名自稱「好心哥哥」的男子接聽電話。

對方聲稱，自己見到小陽後「動了惻隱之心」，並已花費2.9萬U幣將她「買下」，要求小陽父親支付3萬U幣作補償，便會安排放人。家屬又指出，對方曾警告不得報警，否則會將小陽再次轉賣，甚至恐嚇將「輪姦」小陽。

小陽父親其後四處籌款，並於13日按要求轉帳3萬U幣。對方收款後曾承諾可隨時放人，家屬亦聯絡緬甸當地朋友協助接應，但其後多次被拖延。

據悉，小陽目前仍可透過手機與家人保持聯絡，但家屬一直無法確認她在園區內的實際處境，亦不清楚有否遭受虐待，對其人身安全深感憂慮。家屬已於14日報警，廣東警方目前已正式立案調查。

廣東女大學生小陽受邀去泰國潑水節，竟被轉賣電詐園。(取材自揚子晚報)
廣東女大學生小陽受邀去泰國潑水節，竟被轉賣電詐園。(取材自揚子晚報)

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