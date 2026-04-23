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被商家騙了？ 杭女3萬5買比熊犬2月後癱瘓 治療花20萬

中國新聞組／北京23日電
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小肖與狗互動。(取材自1818黃金眼)
小肖與狗互動。(取材自1818黃金眼)

浙江杭州一名女子小肖日前向媒體反映，其花費3.5萬元(人民幣，下同)購買的一隻「超小體」比熊犬，帶回家兩個多月後小狗就站不起來了，最終確診多項先天性疾病並花費20萬動手術，她懷疑商家賣狗時有所隱瞞，自己發文抵制超小體，結果商家竟無預警帶人到她家，害她嚇哭了。

據浙江電視台「1818黃金眼」報導，小肖透過網路直播平台選購寵物，於2025年10月購入一隻約5個月大的「超小體」比熊犬。所謂「超小體」，是指通過人工干預培育、體型遠小於正常標準的小型犬個體。小肖表示，自己此前對相關概念並不熟悉，僅基於外觀偏好購買。

小狗接回家後不久即被發現存在異常。獸醫檢查指出，其患有臍疝、髕骨問題等情況，隨後病情加重，出現行走不穩直至無法站立。進一步診斷顯示，小狗同時患有重度腦室擴張積液、顱骨發育不全、寰樞關節不穩定等多種疾病。

為挽救寵物，小肖輾轉多地求醫，最終邀請外地醫師赴杭州手術，並進行術前3D模擬，整體治療費用接近20萬元。醫師曾評估手術風險較高，但最終手術成功，小狗存活。目前狗體內植入醫療裝置，需終身攜帶，且體型無法正常發育。

小肖認為，商家在銷售前可能未充分披露健康風險，例如小狗早期已出現疑似腦積水的「眼球突出」等特徵，導致錯失保守治療時機。涉事商家杭州未來寵科技有限公司則回應稱，相關疾病可能屬於先天發育或後天因素所致，公司並不知情，也否認出售「病狗」。商家表示，活體寵物無法保證終身健康，且交易前已就相關風險進行說明。

此外，雙方在後續溝通中出現分歧。小肖稱，自己想抵制超小體，發文分享經歷，但是並沒有提到商家具體是誰。「然後有一天我在家裡，突然之間有人敲門，四、五個人有男有女，也挺高大的，然後抱了兩隻狗。他說是過來協商，但是我覺得協商你可以跟我說一聲，冷不丁地上門，我一個人在家嚇死了，我當時都嚇哭了。」

商家則表示，上門僅為溝通並攜帶禮品，「我去了之後她把門關上了，然後我怕她害怕，我也報警了她也報警了」，否認有不當行為。

目前，小肖表示將通過法律途徑維權，要求對方承諾不再擅自上門；商家則稱，如名譽受損將依法應對。小肖認為，帖子裡講的都是她的真實經歷，沒有問題不會刪帖，至於其他的一切都交給法院來判。

微信聊天截圖。(取材自1818黃金眼)
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