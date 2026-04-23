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中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國新聞組／北京23日電
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中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

4月22日凌晨，一架從重慶準備飛往馬來西亞吉隆坡的亞洲航空班機，機上一名中國籍女子疑因不滿同伴未能登機，在機艙內大聲講電話，遭鄰座乘客制止後引發罵戰，隨後該女子更不滿空服員使用英文溝通，吐槽「國際航班，連中文都不會講」，最終導致航班延誤一個多小時。

▲ 影片來源：YouTube＠Jw01-n2t（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據揚子晚報報導，有目擊乘客稱，一名女乘客疑因4名同行友人未能登機，情緒激動，在客艙內長時間大聲撥打電話。鄰座一名馬來西亞籍乘客要求降低音量，但沒想到雙方爆發口角。

之後馬來西亞乘客拿出手機拍攝，被中國女乘客發現後，要求其刪除照片，然後亞航空服員到場協調處置時，該女乘客又要求機組人員使用中文溝通，禁止說英語。

據網上流傳視頻，該女子對著機組人員自稱是南方航空的空姐，說「我是中國人，你還是國際航班的航空公司人員，你們連中文都講不明白，你們還飛什麼！」，最後還暴怒稱「今天必須要給我一個合理解釋，給不了都別飛了！」

因和該女子溝通無果，亞航工作人員選擇報警，警方到場將該女子帶下飛機協商。

據了解，涉事航班為馬來西亞亞洲航空公司D7809，原計畫22日凌晨2時起飛，當地時間6時45分抵達目的地。但因為這場爭執，航班實際起飛時間為3時46分，延誤1小時46分。實際抵達時間8時14分，延誤1小時29分。

航班抵達吉隆坡時，有乘客早已錯過後續銜接航班，輾轉1個多小時後，才由亞航協調安排次日航班及當日臨時住宿，無奈在吉隆坡滯留一天。另外航班上共有十餘名乘客需經吉隆坡中轉前往馬爾地夫，提前預訂的馬爾代夫住宿全部作廢，經濟損失更嚴重。

亞洲航空（AirAsia）是馬來西亞的國家航空公司，總部位於吉隆坡，是亞洲規模最大的廉價航空公司。

揚子晚報聯繫重慶機場公安分局，相關工作人員表示事件正在調查，具體情況不便透露。記者與該女子自稱的所屬航空公司進行核實，以確認其員工身分，航空公司表示，暫時無法對此信息進行核實。

因為機上爭執，航班實際起飛時間為3時46分，延誤1小時46分。（取材自航旅縱橫數...
因為機上爭執，航班實際起飛時間為3時46分，延誤1小時46分。（取材自航旅縱橫數據）

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