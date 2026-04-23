上海三甲醫院專家號爆黑產鏈 秒空卻無人就診 10嫌落網

嫌犯交代作案經過。(取材自大風新聞)

醫院的專家號剛放出就瞬間「秒空」，竟是被一些不法分子利用技術手段公然搶占、倒賣，非法牟利高達650多萬元人民幣(約95萬美元)。他們甚至侵入醫院註冊掛號系統，僅需一秒即可搶到一個號源。還通過所謂的「陪診師」網絡發布「代辦預約掛號」信息，再層層加價轉賣給患者。近日，上海閔行警方經過縝密偵查，成功搗毀犯罪團夥，抓獲十名嫌犯。目前，嫌犯李某、鄭某等人因涉嫌非法獲取電腦信息系統數據罪，已被閔行警方依法刑事拘留。

大風新聞報導，閔行公安分局網安支隊3月接到轄區某三甲醫院反映線索稱，醫院線上掛號小程序顯示大量專家號已約滿，然而實際到診率卻不高，不少號源無人就診。與此同時，部分患者向院方投訴，即便他們準時「卡點」守在掛號頁面，專家號依然在放號不久後被搶空，掛號難度遠超常理。院方察覺異常後，立即向警方報案求助。

接報後，警方發現，有一批帳號極為活躍，頻繁更換不同的就診人信息。據統計，這些帳號累計預約掛號超過3000次，但實際就診僅950多次，取消和過期占比近七成，明顯不符合正常患者的就醫規律。

警方判斷，異常數據背後極有可能隱藏著不法分子利用技術手段入侵醫院線上掛號系統、惡意搶占號源的情況。隨著調查的深入，一條集「線上接單、技術搶號、號源倒賣」於一體的黑色產業鏈逐漸浮出水面。

據此，警方很快鎖定了嫌犯李某。經查，李某利用腳本軟件持續刷新醫院掛號系統，並通過攝像頭實時監測醫院號源，達到隨時快速搶號的目的。

在李某背後，警方發現了一個以「陪診服務」為幌子的中間銷售網絡。四名所謂的「陪診師」通過網絡渠道發布「代辦醫院預約掛號」的廣告信息，以每單130元至500元不等的價格向李某購買搶到的號源，再轉售給急需就醫的患者，通過層層加價，4人共計非法牟利100多萬元。

李某從「陪診師」處接單後，或直接為指定患者搶號，或通過退號再搶號的方式，更改就診人信息進行「洗號」轉賣，從中累計非法牟利240多萬元。

隨著案情深入，警方發現除了李某，還有鄭某、蘭某等犯罪嫌犯也以類似方式牟利。其中，鄭某侵入醫院註冊掛號系統，借助軟件腳本、虛擬機等技術手段快速搶占專家號源。根據民警測算，普通患者從登錄系統到成功付款，整個過程至少需要一分鐘，而鄭某通過自動化腳本，僅需一秒即可搶到一個號源，堪稱對普通患者的「降維打擊」。

鄭某還專門委託他人開發了一款「預約掛號軟件」，患者可直接在該軟件上填報信息，由鄭某按需搶號。僅此一項，鄭某累計牟利就高達310多萬元。

4月1日至2日，警方兵分多路，分赴安徽、福建等地展開集中收網行動，在當地警方配合下，一舉抓獲十名嫌犯，現場扣押電腦5台、手機46部。

目前，李某、鄭某等人因涉嫌非法獲取電腦信息系統數據罪，已被閔行警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。