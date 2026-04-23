中首例「職場性侵被認定工傷案」 崔麗麗：求償250萬

崔麗麗私下照片。(紅星視頻截圖)

全中國首例「職場性侵致精神工傷認定案」迎來新進展。當事人崔麗麗處22日表示，其與前公司的勞動爭議案23日在天津市津南區人民法院開庭審理。此次起訴其主張的權益包括：24個月停工留薪期工資155萬元人民幣(約22萬美元)、加班費、未休年假工資、一次性傷殘補助金等各項權益共計250餘萬元。

紅星新聞報導，2023年9月，崔麗麗在浙江杭州出差期間參加商務宴請後遭公司老闆王某性侵。2024年4月，王某因強姦罪被判處有期徒刑四年。隨後，崔麗麗向天津市津南區人社局申請工傷認定，2024年12月，津南區人社局依據「工傷保險 條例」相關規定認定其所受傷害為工傷。

2025年1月21日，公司不服津南區人社局的工傷認定，提起行政訴訟。2025年7月16日，天津市津南區人民法院在相關行政訴訟中作出一審判決，認定崔麗麗受到的傷害為工傷。由此，崔麗麗成了全國首例「職場性侵致精神工傷」的當事人。

2025年9月23日，該案在天津市津南區人民法院開庭審理，後因工傷勞動能力傷殘鑒定案件中止。隨著十級傷殘鑒定結論的出具，案件恢復審理，並進入一審階段。

據崔麗麗介紹，本次庭審，法院將圍繞精神工傷的待遇標準進行實質審理，涉及停工留薪期待遇、解除勞動關係是否合法、醫療費用及十級傷殘等級對應的一次性傷殘待遇等，共計13項訴請。

崔麗麗22日說，這一路走來，她不僅是在為自身維權，也希望能為遭遇不公的勞動者爭取更多法律保障與尊嚴。

另據揚子晚報報導，崔麗麗22日說，自己的生活很大程度上被那次性侵事件摧毀。如今，她除了與家人相處，就是接受心理治療，過著「兩點一線」的日子。她坦言，最難的是社交能力的恢復—如何重新建立對他人的信任。她的丈夫也提到，崔麗麗原本是一個非常活潑開朗的人，但現在已變得判若兩人。