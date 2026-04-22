胸部比為「小地雷」 中國國民內衣品牌宣傳被罵到下架

都會麗人在某平台描述一款內衣時用「小地雷」內衣字樣，引發爭議。（取材自小紅書）

近日，作為曾經的國民內衣品牌都會麗人在某平台描述一款內衣時用了「小地雷」字樣，被罵上熱搜；不少網友投訴稱，這是低俗物化和侮辱女性身體，「賺女性的錢還說小地雷？」都市麗人20日在官方帳號發布致歉聲明，承認錯誤並宣布全渠道自查、下架刪除相關違規內容。

都市麗人客服21日表示，這款胸罩已去除「小地雷」字眼，但都市麗人過往曾有產品被檢出質量不合格，此次風波疊加品控舊疾引發公眾關注。

綜合南方都市報、新京報、自媒體等報導，爆料網友發文說：「刷到這款內衣的瞬間，我整個人都不適了…商品標題公然寫著『小地雷內衣』，把女性的胸部用『地雷』這種詞來代稱？作為內衣品牌，一邊賺著女性的錢，一邊拿女性的身體開低俗玩笑，真的有夠惡心的。」該文引發激烈討論，按讚達到1.4萬。

該並向客服建議修改，客服回應：「這是一個比喻，不用代入。」隨後，該描述在社交媒體引發討論，不少消費者認為該表述低俗冒犯、暗含侮辱女性意味。

據報導，都市麗人20日在官方帳號發布致歉聲明。都市麗人表示，深刻體認到自己錯了，並表示，「小地雷」這種字眼帶有侮辱女性意味或擦邊性質，無論這個詞是從哪裡來、由誰發布的，只要打上「都市麗人」的標籤，責任就完完全全在品牌身上，「我們不找任何藉口，也絕不甩鍋給經銷商或任何第三方」。

都市麗人表示，事發後，已第一時間在全通路、全經銷商範圍內緊急自查，凡是涉及「小地雷」及類似不妥關鍵字的賣點和鏈接，已全部刪除或下架；同步所有客服團隊，遇到用戶相關詢問，必須坦誠承認錯誤，不得推諉並及時反饋給品牌方；內部啟動專項中改，目前仍在進行中改，目前仍在進行整改

都市麗人表示，接下來將在三天內完成所有電商頁面、社群媒體內容、產品描述的全量二次複查，確保不再出現任何侮辱女性或擦邊詞；一周內在內部下發「都市麗人內容審核紅線手冊」，明確禁止使用的詞彙清單，所有員工及經銷商必須追證確認；兩周內建立經銷商內容違規的連息機制，不承擔任何責任權。

報導指出，都市麗人過往曾有產品被檢出質量不合格，此次風波疊加品控舊疾引發公眾關注。