我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

胸部比為「小地雷」 中國國民內衣品牌宣傳被罵到下架

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
都會麗人在某平台描述一款內衣時用「小地雷」內衣字樣，引發爭議。（取材自小紅書）
都會麗人在某平台描述一款內衣時用「小地雷」內衣字樣，引發爭議。（取材自小紅書）

近日，作為曾經的國民內衣品牌都會麗人在某平台描述一款內衣時用了「小地雷」字樣，被罵上熱搜；不少網友投訴稱，這是低俗物化和侮辱女性身體，「賺女性的錢還說小地雷？」都市麗人20日在官方帳號發布致歉聲明，承認錯誤並宣布全渠道自查、下架刪除相關違規內容。

都市麗人客服21日表示，這款胸罩已去除「小地雷」字眼，但都市麗人過往曾有產品被檢出質量不合格，此次風波疊加品控舊疾引發公眾關注。

綜合南方都市報、新京報、自媒體等報導，爆料網友發文說：「刷到這款內衣的瞬間，我整個人都不適了…商品標題公然寫著『小地雷內衣』，把女性的胸部用『地雷』這種詞來代稱？作為內衣品牌，一邊賺著女性的錢，一邊拿女性的身體開低俗玩笑，真的有夠惡心的。」該文引發激烈討論，按讚達到1.4萬。

該並向客服建議修改，客服回應：「這是一個比喻，不用代入。」隨後，該描述在社交媒體引發討論，不少消費者認為該表述低俗冒犯、暗含侮辱女性意味。

據報導，都市麗人20日在官方帳號發布致歉聲明。都市麗人表示，深刻體認到自己錯了，並表示，「小地雷」這種字眼帶有侮辱女性意味或擦邊性質，無論這個詞是從哪裡來、由誰發布的，只要打上「都市麗人」的標籤，責任就完完全全在品牌身上，「我們不找任何藉口，也絕不甩鍋給經銷商或任何第三方」。

都市麗人表示，事發後，已第一時間在全通路、全經銷商範圍內緊急自查，凡是涉及「小地雷」及類似不妥關鍵字的賣點和鏈接，已全部刪除或下架；同步所有客服團隊，遇到用戶相關詢問，必須坦誠承認錯誤，不得推諉並及時反饋給品牌方；內部啟動專項中改，目前仍在進行中改，目前仍在進行整改

都市麗人表示，接下來將在三天內完成所有電商頁面、社群媒體內容、產品描述的全量二次複查，確保不再出現任何侮辱女性或擦邊詞；一周內在內部下發「都市麗人內容審核紅線手冊」，明確禁止使用的詞彙清單，所有員工及經銷商必須追證確認；兩周內建立經銷商內容違規的連息機制，不承擔任何責任權。

報導指出，都市麗人過往曾有產品被檢出質量不合格，此次風波疊加品控舊疾引發公眾關注。

世報陪您半世紀

上一則

自家孩子趴桌睡、卻被要求捐午睡躺椅 珠海家長炸鍋

下一則

中國2高中生多次赴韓偷拍美韓戰機 遭求刑3至4年

延伸閱讀

擦邊？冰淇淋廣告「特寫女性雙腳」 夢龍又挨轟

擦邊？冰淇淋廣告「特寫女性雙腳」 夢龍又挨轟
「優思益」造假風波…代言明星紛主動退款 張靜初「這麼回應」挨轟

「優思益」造假風波…代言明星紛主動退款 張靜初「這麼回應」挨轟
甘肅種樹活動變調 女志願者被「選妃」 深夜接騷擾電話

甘肅種樹活動變調 女志願者被「選妃」 深夜接騷擾電話
藉「交友陪伴」為由 向未成年人發色情消息 抖音中國用戶被抓

藉「交友陪伴」為由 向未成年人發色情消息 抖音中國用戶被抓

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31
網傳影片所見，身穿白色上衣的趙保輝醉到不省人事，坐在地上，需要他人扶著。（視頻截圖）

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

2026-04-21 09:48

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可