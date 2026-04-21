丟臉丟到德國…中國央企高管喝醉登機、延誤68分鐘 曝下場

中國航空器材集團前董事長、黨委書記任宇。（取材自百度百科）

網傳影片所見，身穿白色上衣的趙保輝醉到不省人事，坐在地上，需要他人扶著。（視頻截圖）

央企中國航空器材集團（中航材）前董事長、黨委書記任宇和前總會計師趙保輝一行，2024年3月在德國 轉機醉酒登機遭拒，以官威施壓機組，導致航班延誤68分鐘。中紀委通報痛斥任宇、趙保輝帶頭聚眾飲酒、醉酒登機，弄虛作假、隱瞞不報，撤銷兩人黨內職務、政務撤職處分，其他多名官員也被處分。

新華社稱，2024年3月21日，任宇、趙保輝以及同行人員蘇某某、伍某某、焦某、崔某、李某等7人因公在德國法蘭克福機場回國轉機，任宇、趙保輝等6人在航空公務艙休息室聚眾飲用酒水，趙保輝嚴重醉酒，被中國國航服務人員拒絕登機。

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任宇向機組人員施壓，強烈要求全團登機，造成航班延誤68分鐘，引發旅客投訴。網上流傳影片顯示，任宇多次表示「回北京我請你的人吃飯」、「才喝了4兩酒量不行」。任宇、趙保輝還違規升艙至頭等艙。

回國後，任宇、趙保輝等團組成員隱瞞事實、未如實報告情況。中國航材紀委書記唐某2024年11月了解到醉酒情況後不向組織報告。

中紀委通報，2024年事件發生後，在全黨開展的黨紀學習教育中未作對照檢查；2025年全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，中國航材領導班子和任宇、趙保輝查擺問題清單和集中整治台帳對此事隻字未提；今年開展的樹立和踐行正確政績觀學習教育中，任宇、趙保輝等人仍心存僥倖、欺瞞組織。

任宇、趙保輝等身為國企黨員領導幹部，在公差旅途中帶頭聚眾飲酒、醉酒登機，弄虛作假、隱瞞不報。

上述問題反映少數黨員領導幹部黨性不強，不守政治紀律和政治規矩，紀法意識和組織觀念淡薄，對黨不忠誠、做人不老實，無視黨中央關於作風建設決策部署，對中央八項規定精神置若罔聞、毫無敬畏戒懼之心，有令不行、有禁不止；宗旨意識缺失，習慣於耍官威搞特權、漠視侵害群眾利益，屬於典型的政績觀扭曲錯位問題。

官方宣布任宇、趙保輝撤銷黨內職務、政務撤職處分，其他多人也被黨內嚴重警告、政務記大過處分。國航也有多名相關責任人遭處分，包括政務降級。