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電梯1場偶遇 深圳千萬身家老闆傾家蕩產 5套房保不住

中國新聞組／廣州20日電
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周×龍與黃先生的聊天記錄。（取材自廣州日報）
周×龍與黃先生的聊天記錄。（取材自廣州日報）

廣東千萬身家黃姓老闆因一次「電梯偶遇」，誤以為搭上深圳舊改致富快車，沒想到從相識到投資，全是一場精心布置的騙局；更讓他一夜之間傾家蕩產，每月靠借錢維生，還不敢把真相告訴女兒。

廣州日報報導，黃男傾盡全部身家，又抵押房產貸來巨款，投入3200萬元（人民幣，下同，約470萬美元）參與所謂「XX舊改項目」，最終發現項目純屬虛構，千萬元資金打了水漂，他也從坐擁多套房產的老闆，淪為負債累累的租房客。

報導指出，2021年年底，一場電梯裡的偶遇，徹底改變了黃男的生活。他在自家小區結識了同棟樓的周男，得知彼此都是生意人後，對方十分熱情，主動提出要介紹做房地產生意的叔叔周×龍給他認識。短短幾十天，黃男便與周×龍建立緊密聯繫，此後，周×龍頻繁邀約黃男打高爾夫、赴家宴，在日常相處中，不斷塑造自己的「大佬」形象：開賓利、住別墅，自稱在深圳人脈廣泛，手握多個優質地產項目。

報導稱，周×龍時不時提起深圳市某舊改項目，聲稱項目利潤豐厚、穩賺不賠，還謊稱小區拆遷補償安置協議簽約率已達95%，項目馬上啟動，催促黃男抓緊入局。看著周×龍光鮮的生活、看似真實的項目材料，經商多年的黃男放下所有防備，對這個剛認識不久的「熟人」深信不疑，滿心期待能藉著這次機會大賺一筆。

報導說，根據協議約定，黃男投資3200萬元。他掏空所有積蓄，湊出700萬元，剩餘2500萬元缺口，在周×龍的介紹下，將自己位於惠州的兩套房產、龍崗的兩套房產，以及深圳灣一處商鋪全部抵押，辦理高息貸款，終於湊齊3200萬元投資款。

滿心歡喜等待項目落地、收益到帳，可從2022年等到2023年，所謂的舊改項目始終毫無動靜。黃男多次詢問周×龍，對方始終以「快了」敷衍，後期更是直接避而不見。然而，貸款期限將至，每月數十萬元的利息壓得黃男喘不過氣。2023年7月，黃男才察覺這是一場騙局。

如今，黃男因無力償還貸款，名下5套房產全部被法拍，從曾經的深圳灣業主，變成如今的租房一族，出行工具從寶馬換成地鐵，每月只能靠借錢維持生計，還不敢將真相告知正在上學的女兒。「錢沒了，我最對不起的就是女兒」。

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