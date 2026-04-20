小學生遭圍毆 8人未滿14歲免罰 家長看視頻氣得吃救心丸

小澤被毆打。（影片截圖）

寧夏銀川發生一起社會事件，一名12歲小學生因拒借三輪車，竟遭9名中小學生圍毆、拍視頻，還被脅迫回家翻找財物，身心受創。然而，最終的處罰結果讓被害者家長難以接受：8名施暴者因未滿14歲免予處罰，1人被處12天行拘卻不送拘留所執行。

極目新聞報導，3月21日下午，銀川小學生小澤（化名）獨自騎電動三輪車外出玩耍，多名中小學生向其借車未果後，小澤被施暴，多人進入其家中翻找財物。

小澤母親李女士稱，她一開始發現兒子被打，臉腫了、手破了，和丈夫以為兒子只是與同學打鬧，並未深究，「我們也不好去找其他孩子的麻煩，他爸爸提醒兒子今後在外玩耍不要惹是生非。」

然而接下來幾天，小澤多次在睡夢中驚醒，自言自語「不要打我」，見到親友和陌生人，故意躲閃。李女士再次詢問小澤，小澤仍未提及被9人施暴一事。

直到3月25日晚，有人將小澤被打的視頻轉發到當地的微信 群。視頻中，多人對小澤拳打腳踢，一旁另有人大笑並拍視頻，其中一人要求小澤看鏡頭並向他頭部吐痰。

3月26日，李女士看到視頻，當即報案。

診斷資料。（取材自極目新聞）

李女士表示，施暴者言行惡劣，「更可怕的是，打人時施暴者互相提醒躲避監控，不要打胳膊和腿，容易被發現。」醫院出具的診斷資料顯示，小澤頭部、胸部等身體部位多處損傷，左手軟組織損傷。

至今，李女士不說，此前看了部分視頻，聽到兒子的哭聲、看到施暴者的行為，因為心臟不舒服，還吃過速效救心丸。

警方鎖定施暴者9人。其中，8人未滿14歲，警方不予行政處罰，責令監護人嚴加管教；1人已滿14歲未滿16歲，警方作出行政拘留12天行政處罰，但不送拘留所執行拘留。

事後，李女士以家中遭入室搶劫為由再次報案。目前，西夏區警方正進一步調查。

報導指出，事發至今，暫無施暴學生及其家長出面道歉。目前，小澤在家中休養，不敢也不願返校。

網友批評：「保護了未滿14歲的罪犯，誰保護未滿14歲的受害者？」、「這是三人以上黑社會性質團伙罪，外加入室搶劫罪，性質十分惡劣」、「這些小惡魔。在美國起碼無期徒刑起步。」