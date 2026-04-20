想回歸家庭…湖南女車震後被掐死 小王灌她農藥偽造殉情

網傳作案車輛。（取材自微博）

湖南瀏陽市一名人妻外出遲遲未歸，丈夫焦急報警，隔天竟在同村男子的越野車上發現其遺體，丈夫才驚覺妻子有婚外情。法院近日一審判處「小王」死刑 、緩期2年執行，並限制減刑。

揚子晚報報導，案情發生在2024年7月，死者劉燕和同村男子羅某某偷情3年，劉燕原本想分手回歸家庭，可是羅男不答應。他不僅拍了劉燕照片威脅她，還動手打了劉燕。

2024年7月16日晚上8點，羅男開著越野車把劉燕約了出來，兩個人在車上發生了關係。之後劉燕與羅男因故在車上發生爭執，羅男用雙手把劉燕掐死。

羅男殺人後，給劉燕嘴裡灌了農藥，想偽造她服藥自殺的假象，他自己也喝藥想要自殺，但沒死成。隔天他去買繩子和美工刀，準備上吊，卻因警方已在他的車上發現劉燕的屍體，而遭逮捕。

羅男還向警方辯稱他倆是殉情，直到屍檢結果出爐才認罪。

案子一審判決結果，羅男因犯故意殺人罪，被判處死刑緩期兩年執行，並限制減刑。劉燕的丈夫馬充對死緩判決結果非常不滿，已委託律師向檢察院提交了抗訴申請。

案子在網上曝光之後，網友紛紛展開熱議。一部分網友表示：「殺人償命天經地義！」還有網友說：「羅某如果真的想自殺，又何必給死去的情人灌農藥呢？說明他就是偽造殉情假象，想減輕罪責。」

不過也有不少網友認為，死緩加上限制減刑，實際上已經是很重的懲罰了，兇手至少要在監獄裡關將近30年。