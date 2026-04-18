認錯廁所？ 中女在韓青旅遇日本露鳥俠 對她床鋪小便

涉事日籍男子跪在地上向張女士道歉。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

一名赴南韓 追星的中國女遊客近日在網上發文求助，稱自己夜宿南韓釜山一間青旅，晚上睡到一半發現一名日本 籍男子正對著她「露鳥」，不僅露出下體還不斷撫摸，她制止後，對方疑惱羞成怒，故意當場對她撒尿，將汙穢物排泄在她身上、床鋪及行李上，事後下跪道歉，說自己喝醉了才「認錯廁所」。她氣得報警，卻被南韓警方勸和解，還涉縱放了該名男子回日本，讓她身心受到極大傷害。中國駐釜山總領事館已介入處理。

據紅星新聞報導，當事人張女士表示，她4月8日到達南韓，此次來是為了追星看演唱會，4月11日來到釜山。4月15日凌晨5點，在釜山所住青旅房間內被噪音吵醒，抬頭發現一男子對著她的頭部露出並撫摸他的下體，她立刻從床上坐起來大聲喝止，並用閃光燈照射，對方非但沒有離開，反而故意對著她的行李箱、床鋪和地面撒尿，「我當時氣急了用中文罵了他，他還嬉皮笑臉模仿我說中文，然後用英語讓我滾出去」。

張女士回憶，不僅如此，這名日本男子還向自己衝過來，作勢要打她，被房間內兩名白人房客制止。

張女士表示，她當時住在釜山一個青旅4人間裡，另外就是這名日本籍男子以及上述兩名白人，事發前，這名日本籍男房客就不斷找自己搭訕，「他說自己的英文不好，又說希望我可以大膽跟他聊天，還稱以後還有很多相處的時間等等，令我莫名其妙。我沒怎麼搭理他，只是禮貌應付著」。

張女士的行李箱被日男撒的尿弄髒。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

張女士說，事發後她立刻報警，警方10分鐘內趕到，在另外兩名房客和青旅前台工作人員勸說和制止下，這名日本男子雙膝跪地向張女士道歉，稱他喝醉了才「認錯廁所」。張女士說：「這名男子是用了翻譯軟件翻譯自己的這些話，警方重複了一遍他的話，沒有讓我們進行筆錄，就讓我們私下和解」，並以「醉酒誤認床位」為由拒絕立案，她當場質問警方是否應暫時限制這名男子出境以配合調查，未得到回應。

後續幾天，她接連聯繫南韓警方，對方稱正與涉事日本男子取得聯繫。就在17日下午3點左右，張女士從釜山警局方面獲知這名涉事男子已經離境南韓回到日本，「並且不能對他採取任何措施，只能等他下次入境南韓的時候再進行逮捕了」。對於這個結果，張女士感到很無奈。

張女士的經歷經報導後，中國國駐釜山總領事館工作人員稱：「我們收到了很多電話了，現在領事在處理這個事情」。

不少網民對張女士的遭遇感到同情與憤怒並批評南韓警方的處理方式，但也有一些網民對張女士一人去外國卻敢住在男女混住的青旅，認為她「心真大」，「不懂語言去國外敢住男女混住的青旅，膽子不是一般大」。