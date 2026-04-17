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吉林男投訴公交提前發車竟丟工作 原來背後有黑箱操作

中國新聞組／北京17日電
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松原公交車。(取材自大風新聞)
松原公交車。(取材自大風新聞)

吉林松原市一名男子發現公交車私自縮短運營時間後，多次透過官方渠道進行投訴，卻不料遭遇個人投訴信息洩露。令他意外的是，後來他被所在公司解雇，而這一切，據稱與公交公司向其單位施壓有關。

大風新聞報導，宗先生今年27歲，2025年12月入職中車松原新能源裝備產業園內的吉林中車風電葉片工程有限公司，任安全員。因工作地點偏遠，他每日需搭乘55路公交車返城，但發現該線路未設站牌，且實際末班車時間與網路公示的下午5時50分不符，提前至約5時10分發車，導致其多次無法搭車。

為維護自身及其他乘客的合法權益，宗先生撥打12328交通運輸服務監督熱線，投訴55路公交車私自更改末班車時間、導致下班回家不便的問題。

12月20日，宗先生接到公交公司工作人員的來電，「他們讓我加入他們的公交群，說以後坐車可在群裡知會一聲，這樣司機就能等我。」宗先生說，他投訴的初衷是讓公交公司整改，但沒想到自己的個人信息直接就被投訴方知道了，當時也沒在意，就同意了。

讓宗先生沒想到的是，他沒坐車反遭對方責怪。「就在他們給我打電話的次日下午，我領導在下班後留我幹活，公交公司的人又打來電話，意思是車都等到5時25分了，車上的人都在等我一個，還不見我來，責怪我不打招呼，說我不坐車的話也要跟他們說一聲。」 「我當時在微信上很客氣地回覆了。」宗先生說他愈想愈不對，「這是公共交通工具，你按時發車就行了，這坐車得在群裡說，不坐也得說。」

此後雙方多次溝通未果。宗先生稱，公交公司不僅未調整發車時間，同時，他所在的單位領導要求他撤銷投訴，他沒同意，之後單位人事部門又找上他父親，讓家人勸他別投訴。

2026年1月中旬，宗先生再次透過12328平台反映問題。1月19日，松原市交通局回覆稱「投訴與事實不符」，並表示其「已於2025年12月末被解雇」。宗先生很氣憤，「當時我還上著班呢，捏造我被解雇。」宗先生說他有些後知後覺，「沒過多久，我真的被解雇了，我才意識到交通局在網上給我回覆被解雇的話，不是捏造的，而是當時就已經向我單位施壓了。」

2月3日，宗先生接到了被解聘的通知。據通話錄音顯示，用人單位稱其「不受管控」且「業務能力不足」，並指其投訴公交行為為導火索之一。單位負責人同時表示，55路公交是為服務中車產業園而設，企業基於整體運營考量曾要求其撤銷投訴。

對此，松原市交通運輸局及公交公司工作人員回應稱，55路線主要服務企業員工，公交公司曾向宗先生所在單位發函了解情況。企業回函中則稱宗先生屬勞務外包人員，存在工作表現及情緒不穩定問題，並稱已於2025年12月30日將其勸退，後續投訴屬個人行為。

宗先生對上述說法表示質疑，強調自己實際於2026年2月才被解聘，並認為相關部門與企業之間的信息往來影響其就業權益，事件亦對其家庭造成壓力，「我父親因為這事兒頭髮都愁白了，我母親也受到極大的心理傷害。」

律師指出，公交營運時間應依規公示執行，投訴人信息依法應受保護，若存在洩露或因投訴遭打擊報復、違法解除勞動合同等情形，相關行為可能涉及違規甚至違法，當事人可透過法律途徑維權。

男子在中車松原新能源裝備產業園裡上班。(取材自大風新聞)
男子在中車松原新能源裝備產業園裡上班。(取材自大風新聞)

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