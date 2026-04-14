我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢以成人起訴

曼達尼推「市營雜貨店」解糧食負擔危機 目標5區各開1家

滬女雇演員扮爸媽 2個月結2次婚 生娃卻是第三個男人的

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為婚禮現場。（取材自看看新聞）
圖為婚禮現場。（取材自看看新聞）

上海一名王先生和妻子因為給孩子做親子鑑定的事發生爭執，妻子就此失聯，王先生向浦東警方報案協尋，沒想到因此得知，和自己結婚好幾年的妻子背著自己有兩個丈夫，孩子也不是自己的。

新聞晨報報導，浦東警方告訴王先生，早在他報案前一個月，已有另一名男子報警，稱共同生活三年多的「妻子」早在2017年就已與他人登記結婚，且婚姻關係持續至今。而這兩起事件背後的妻子都是同一人──35歲的上海女子林小言（化名）。

據了解，林小言2017年時被家裡催婚，剛好她在網路上認識了一個也被催婚的男生，兩人決定搞個形式婚姻應付家長，登記、辦婚宴後並未一起生活，各玩各的。一開始林小言覺得耳根清靜了，但隨著看到身邊朋友陸續結婚，突然羨慕起別人有真正的婚姻與愛情，但她沒結束自己法律上的婚姻關係，就開始以單身的身分在網上交友。

2021年初，林小言透過交友軟體認識了在上海工作的王先生，兩人見面後開始異地交往。四個月後，林小言對王先生謊稱懷孕，王先生立刻帶父母到上海商量結婚事宜。林小言知道自己的父母不能露面，於是上網找了演員假扮成父母與王家見面，並敲定婚期。

然而到了約定的婚期，林小言一開始找的演員沒有檔期，無法出席婚禮，林小言只能邀請一名關係普通的女性朋友做為女方代表，前往王先生老家參加婚禮，並解釋「父母因生氣未到場」。王家雖感尷尬，但酒席已備、賓客已至，婚禮仍照常舉辦。

等回到上海，林小言拖著不肯領證，理由是「有個民事官司，現在我是失信人身分，結婚了對配偶和孩子都不好」。之後王先生發現林小言態度愈來愈冷淡，一氣之下把她拉黑，林小言什麽也沒說，一個月後，她扭頭就跑去和別人辦婚禮去了。

這次林小言結婚的對象是她房東的朋友李先生，在上海開民宿。這次她故技重施，依舊雇用演員、辦婚禮但不領證。林小言還成立了一個家庭群組，用自己的小號演父母，天天熱火朝天地討論細節，還收了8萬8（人民幣，下同，約1.2萬美元）的彩禮。

林小言原本打算和法定上的丈夫離婚後，再和李先生登記結婚，沒想到李先生的生意出問題，民宿經營不下去了，只能去外地打工，收入銳減。林小言打的算盤落空，馬上扭頭回家，找正牌丈夫生孩子去了。

因為雙方家庭催生，林小言和領了證的丈夫透過試管嬰兒技術，進而懷孕，但正牌老公什麼都不管，林小言就藉著懷孕的名頭向李先生要錢。

林小言孕照。（取材自看看新聞）
林小言孕照。（取材自看看新聞）

此時，王先生也回頭找林小言了，還在懷孕中的林小言稱自己生了個孩子，希望他付贍養費。王先生打完錢後想看孩子，林小言就找各種理由推託，直到腹中的孩子出生，才帶去和王先生見面。王先生看了孩子以後心生懷疑，覺得年齡對不上，於是提出作親子鑑定的要求，林小言雖一口答應，但就是不去。

後來，林小言以孩子為工具，遊走在王李兩人之間。有一次，李先生在林小言傳的語音中聽到一個陌生男子的聲音，林小言解釋那是自己的爸爸，但李先生肯定「這肯定不是婚禮上出現的那個岳父的聲音」，事情才敗露。

因涉嫌詐騙，林小言被浦東檢察院批准逮捕，經審查查明，從2021年年初到2025年的三年期間，林小言以懷孕生產、撫養小孩為由騙取李先生45萬餘元，騙取王先生31萬餘元，2026年2月13日，法院一審認定林小言犯詐騙罪，詐騙數額巨大，判處有期徒刑十年。

親子

上一則

「張雪機車」爆紅 輪胎為台灣品牌

下一則

習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張

延伸閱讀

相親「優質男」變噩夢 上海女天天哭 驚動對方「亡母」

相親「優質男」變噩夢 上海女天天哭 驚動對方「亡母」
移民專頁／全家入境 為何爸爸進小黑屋？

移民專頁／全家入境 為何爸爸進小黑屋？
上海16歲癱女「誤買」鄧紫棋演唱會票 能否退款掀熱議

上海16歲癱女「誤買」鄧紫棋演唱會票 能否退款掀熱議
房貸利率「3.8變8.7」…中國這家銀行5年拒給客戶看合約

房貸利率「3.8變8.7」…中國這家銀行5年拒給客戶看合約

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」
中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除
冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串