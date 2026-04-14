滬女雇演員扮爸媽 2個月結2次婚 生娃卻是第三個男人的

圖為婚禮現場。（取材自看看新聞）

上海一名王先生和妻子因為給孩子做親子 鑑定的事發生爭執，妻子就此失聯，王先生向浦東警方報案協尋，沒想到因此得知，和自己結婚好幾年的妻子背著自己有兩個丈夫，孩子也不是自己的。

新聞晨報報導，浦東警方告訴王先生，早在他報案前一個月，已有另一名男子報警，稱共同生活三年多的「妻子」早在2017年就已與他人登記結婚，且婚姻關係持續至今。而這兩起事件背後的妻子都是同一人──35歲的上海女子林小言（化名）。

據了解，林小言2017年時被家裡催婚，剛好她在網路上認識了一個也被催婚的男生，兩人決定搞個形式婚姻應付家長，登記、辦婚宴後並未一起生活，各玩各的。一開始林小言覺得耳根清靜了，但隨著看到身邊朋友陸續結婚，突然羨慕起別人有真正的婚姻與愛情，但她沒結束自己法律上的婚姻關係，就開始以單身的身分在網上交友。

2021年初，林小言透過交友軟體認識了在上海工作的王先生，兩人見面後開始異地交往。四個月後，林小言對王先生謊稱懷孕，王先生立刻帶父母到上海商量結婚事宜。林小言知道自己的父母不能露面，於是上網找了演員假扮成父母與王家見面，並敲定婚期。

然而到了約定的婚期，林小言一開始找的演員沒有檔期，無法出席婚禮，林小言只能邀請一名關係普通的女性朋友做為女方代表，前往王先生老家參加婚禮，並解釋「父母因生氣未到場」。王家雖感尷尬，但酒席已備、賓客已至，婚禮仍照常舉辦。

等回到上海，林小言拖著不肯領證，理由是「有個民事官司，現在我是失信人身分，結婚了對配偶和孩子都不好」。之後王先生發現林小言態度愈來愈冷淡，一氣之下把她拉黑，林小言什麽也沒說，一個月後，她扭頭就跑去和別人辦婚禮去了。

這次林小言結婚的對象是她房東的朋友李先生，在上海開民宿。這次她故技重施，依舊雇用演員、辦婚禮但不領證。林小言還成立了一個家庭群組，用自己的小號演父母，天天熱火朝天地討論細節，還收了8萬8（人民幣，下同，約1.2萬美元）的彩禮。

林小言原本打算和法定上的丈夫離婚後，再和李先生登記結婚，沒想到李先生的生意出問題，民宿經營不下去了，只能去外地打工，收入銳減。林小言打的算盤落空，馬上扭頭回家，找正牌丈夫生孩子去了。

因為雙方家庭催生，林小言和領了證的丈夫透過試管嬰兒技術，進而懷孕，但正牌老公什麼都不管，林小言就藉著懷孕的名頭向李先生要錢。 林小言孕照。（取材自看看新聞）

此時，王先生也回頭找林小言了，還在懷孕中的林小言稱自己生了個孩子，希望他付贍養費。王先生打完錢後想看孩子，林小言就找各種理由推託，直到腹中的孩子出生，才帶去和王先生見面。王先生看了孩子以後心生懷疑，覺得年齡對不上，於是提出作親子鑑定的要求，林小言雖一口答應，但就是不去。

後來，林小言以孩子為工具，遊走在王李兩人之間。有一次，李先生在林小言傳的語音中聽到一個陌生男子的聲音，林小言解釋那是自己的爸爸，但李先生肯定「這肯定不是婚禮上出現的那個岳父的聲音」，事情才敗露。

因涉嫌詐騙，林小言被浦東檢察院批准逮捕，經審查查明，從2021年年初到2025年的三年期間，林小言以懷孕生產、撫養小孩為由騙取李先生45萬餘元，騙取王先生31萬餘元，2026年2月13日，法院一審認定林小言犯詐騙罪，詐騙數額巨大，判處有期徒刑十年。