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滬婦接2孫放學遭水泥車撞死 肇事公司竟搞小動作躲賠償

中國新聞組／北京31日電
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張先生談事發現場。(取材自新聞坊)
張先生談事發現場。(取材自新聞坊)

上海近日發生一起重大交通事故後續糾紛，引發社會關注。一名男子張先生表示，其家人於去年11月遭遇混凝土攪拌車撞擊致一死一重傷，然而涉事企業後續處理態度與疑似為了避責的資本變動，讓人心寒。

新聞坊報導，事故發生於2025年11月3日下午約4時，地點位於閔行區華寧路與銀秋路路口。張先生母親當時騎電動自行車接兩名孫女放學返家，行經路口時遭一輛右轉的混凝土攪拌車撞倒並捲入車底。事故造成張先生母親當場死亡，其7歲長女雙腿遭碾壓後高位截肢，6歲幼女則僅受輕傷。

事故現場。(取材自新聞坊)
事故現場。(取材自新聞坊)

張先生表示，事故對家庭造成毀滅性打擊。長女經過20多天搶救才脫離生命危險，但後續仍需長期治療與復健，醫療費用龐大。更令其難以接受的是，涉事方至今未主動探視或承擔相關費用，「所有支出幾乎都由家屬自行負擔」。

根據事故認定，肇事車輛掛靠於上海旭文物流有限公司，並被判定負事故全部責任。調查顯示，該車事發時未遵守大型貨車「右轉必停」規定，且存在嚴重超載情形，超載率高達81%。進一步調查更發現，該車在事發前一個月內30餘趟運輸中幾乎均存在超載行為。

張先生認為，若非長期違規與超載，事故後果不至於如此嚴重，「如果當時車輛裝載正常，能及時剎車，孩子或許不會失去雙腿」。

事故發生後，張先生已向法院提起民事訴訟。不過，在案件立案僅12天後，涉事公司即進行資本變更，將註冊資本由2000萬元人民幣大幅減至50萬元人民幣（約7.3萬美元），引發外界質疑是否存在規避賠償責任之嫌。

對此，崇明區市場監督管理局表示，該公司減資公告期為2025年12月13日至2026年1月27日，若債權人在此期間提出異議，主管部門可依據情況審查。但張先生坦言，當時並不知情，未能及時提出異議。

法律人士指出，若企業減資後資本明顯不足以覆蓋其經營風險，法院可適用「公司人格否認」原則，要求股東對公司債務承擔補充責任，受害者仍可透過法律途徑追償。

截至目前，相關部門尚未就車輛長期超載卻未被有效處罰一事作出正式回應。此外，最新查詢顯示，涉事公司在辦理資本變更過程中，疑似涉及冒用他人身分登記，正接受進一步調查。

對張先生一家而言，當前最迫切的仍是孩子的醫療與心理復原。據了解，長女傷口尚未完全癒合，仍需多次手術及後續義肢適配；而目睹事故的小女兒，也出現心理創傷反應，亟需專業輔導。

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