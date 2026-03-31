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雲南14歲少年殺女同學受審 提「贍養對方父母」被拒

中國新聞組／北京31日電
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受害女生方某某生前照片。（取材自大河報）
受害女生方某某生前照片。（取材自大河報）

備受關注的雲南曲靖羅平縣14歲男生蔣某某殺害同班女同學案，3月30日由曲靖市中級人民法院在羅平縣人民法院開庭審理。庭審時蔣某某向被害人父母道歉，提出出獄後希望可以贍養他們，遭拒絕。被害者父親方先生表示，他們自願放棄刑事附帶民事賠償，希望蔣某某能受到法律應有的制裁；該案當日未當庭宣判。

綜合大象新聞、新黃河等媒體報導，被害人代理律師周兆成表示，本案因涉及未成年人及個人隱私，依法不公開審理。被告人蔣某某及其父母作為法定代理人到庭，被害人父母與代理律師全程參與，庭審歷時4小時。

周兆成透露，蔣某某對關鍵作案細節刻意迴避、拒不如實陳述；在法官訊問時，當庭供述與此前供述也存在前後矛盾，「認罪態度極差」。最後陳述時，蔣某某才開始向被害人父母表示道歉，甚至提出出獄後希望可以贍養被害人父母，均被被害人父母拒絕。

方先生表示，他和妻子常年在外打工，女兒獨自在家讀書生活，平時乖巧懂事，他和蔣某某的父母也都認識。「我們也不接受道歉。女兒遇害對我們全家來說都是毀滅性的打擊，一切都停滯了，生活好像沒有什麽意義。蔣某某庭審表現得非常冷漠。」因為希望蔣某某能受到法律應有制裁，方先生自願放棄刑事附帶民事賠償，申請已獲法庭准許。

據曲靖市人民檢察院起訴書，2025年7月6日晚，被害人方某某與蔣某某在同村村民家玩耍後，蔣某某送其回家途中，意圖性侵，隨後對方某某採取暴力手段，最終導致方某某死亡，事後蔣某某逃離現場。

方某某遭拋屍地點。（取材自大河報）
方某某遭拋屍地點。（取材自大河報）

方先生透露，後續經周邊村民提供線索，案發當晚蔣某某曾前往附近老人家中討要飲用水，實則是試探老人是否目睹作案過程，該線索移交警方後，蔣某某對自身犯罪行為供認不諱。

檢方認為，蔣某某違背婦女意志，以暴力手段強姦婦女，並非法剝奪他人生命致一人死亡，應當以故意殺人罪和強姦罪追究其刑事責任。

周兆成說，蔣某某作案時已滿14周歲，已達到故意殺人、強姦等重罪法定刑事責任年齡，理應依法承擔刑事責任；他強調，未成年身分絕不能成為其逃避嚴懲的藉口，更不是逃脫法律制裁的「護身符」。

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