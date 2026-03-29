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流浪狗闖進家門 河南女被咬傷 3天後狗死了…一檢測慘了

中國新聞組╱北京29日電
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河南焦作一名女子被流浪狗咬傷。圖為涉事犬隻。（取材自紅星新聞）
河南焦作一名女子被流浪狗咬傷。圖為涉事犬隻。（取材自紅星新聞）

河南省焦作市某小區日前發生一起流浪狗傷人事件，辛女士在家中被一隻尾隨入戶的流浪狗咬傷，令人擔憂的是，流浪狗在被小區物業控制後三天內死亡，事後相關檢測結果顯示，該狗狂犬病毒呈陽性。

紅星新聞報導，據受害者辛女士回憶，事發時，正值有小朋友來家中玩耍，因家門半開，一隻流浪狗尾隨進入屋內，「我趕緊從樓上下來，狗已經到籠子邊了。我想把牠趕出去，但牠不走，突然就咬了我的腿。」

受傷後，辛女士立即前往醫院就診，經醫生診斷，其傷口屬於狂犬病暴露級別中最嚴重的「三級暴露」，需立即處理。更令人擔憂的是，咬傷辛女士的流浪狗在三天後死亡，並且檢測顯示，該狗攜帶狂犬病毒，為陽性。

焦作新天地物業管理有限公司負責人回應，在流浪狗死亡後，物業已第一時間聯繫城管、派出所等部門。據他表示，該狗本身疑似患病，相關部門已按規範對狗進行無害化處理（掩埋），物業也對狗的活動軌跡區域進行兩遍全面消殺。

據報導，該負責人還表示，日常管理中已加強巡邏，保安兩小時巡邏一次，其他工作人員也在園區內巡視，發現流浪動物會第一時間驅趕。對於此次事件的責任與賠償問題，物業方表示願意先與業主協商，「協商不成的話，走法律程序，那樣比較公平公正」。

專家提醒，狂犬病暴露是指被狂犬、疑似狂犬或者不能確定是否患有狂犬病的宿主動物咬傷、抓傷、舔舐黏膜或者破損皮膚處，或者開放性傷口、黏膜直接接觸可能含有狂犬病病毒的唾液或者組織。根據接觸方式和暴露程度，狂犬病暴露分為三級。一旦發生暴露，應立即用肥皂水（或其他弱鹼性清潔劑）和流動清水交替沖洗傷口至少15分鐘，並盡快前往就近的狂犬病暴露預防處置門診，由專業醫生評估暴露級別，制定處置方案。

河南焦作一名女子被流浪狗咬傷。圖為傷口畫面。（取材自紅星新聞）
河南焦作一名女子被流浪狗咬傷。圖為傷口畫面。（取材自紅星新聞）

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