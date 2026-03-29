不只張雪峰…45歲「劉建國」心梗離世 2天前還跑馬拉松

跑完馬拉松2天後，杭州45歲老闆劉建國心梗離世。（取材自網易號「社會日日鮮」）

3月24日張雪峰在公司跑步機鍛煉時突然倒下，當日下午3點50分去世；這個消息至今還讓人不敢相信，3月28日追悼會都開了，也有一種不真實感。同日在浙江杭州舉行另外一場追悼會，逝者是45歲的劉建國，他開車途中突發心梗，在他發生意外的前2天，還參加了3月22日無錫馬拉松。

綜合都市快報、網易號報導，來自吉林長春的劉建國，和張雪峰的生命軌跡還有很多類似的，都是從東北來到江浙發展，都開了公司， 都熱愛跑步，都是死於心臟方面的疾病。他和張雪峰本來可能在無錫馬拉松相遇，但是張雪峰體檢沒過，錯過了無錫馬拉松。

「這15年來，要不是你先離開，我想我們的婚姻，一定會成為許多人羨慕的樣子。如果再來一次、再來一萬次，我依然會義無反顧地選擇愛上你、嫁給你、陪著你。」在殯儀館一位年輕女士念著悼詞，泣不成聲。廳內瀰漫著悲淒的氣氛，上百人擠得滿滿當當，有人摘下口罩擦拭眼淚，有人用袖子抹了又抹。站在最後的一位男士終於忍不住痛哭出聲，轉身跑到走廊上；他們都是來送別劉建國的。

告別式上，劉建國的妻子說了一段很長的話。她說，建國這些年過得不容易——家庭、公司，還有他一直堅持的東西，她用四個字評價自己的丈夫「一生坦蕩」。

「建國大哥是我的恩人。」戴口罩的白女士說，在她走投無路的時候，劉建國幫她解決了資金困難，鼓勵她在食品行業站穩了腳跟。「不敢相信……現在，真的要送別了。」

關先生與認識劉建國七年，兩人從客戶關係，慢慢變成了好友。他說，每年這個時候，成都都有食品行業最重要的展會。在聽說建國的事後，他們提前離開展會，趕到杭州。在關先生眼裡，劉建國是一個「沒任何毛病」的人。

「他3月22日還在無錫跑馬拉松。」一位穿白上衣的家屬說，建國生活習慣很好，每天九、十點睡覺，早起跑步。四、五年前還戒了菸，只有偶爾小聚時才會喝點酒。

劉建國告別式，上百親友來送別。（取材自都市快報）