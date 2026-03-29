我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要國王」3度席捲全美 紐約數萬人上街抗議ICE執法

伊朗盟軍葉門青年運動參戰 手握1籌碼超有殺傷力 「恐迫美放棄戰爭」

不只張雪峰…45歲「劉建國」心梗離世 2天前還跑馬拉松

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
跑完馬拉松2天後，杭州45歲老闆劉建國心梗離世。（取材自網易號「社會日日鮮」）
跑完馬拉松2天後，杭州45歲老闆劉建國心梗離世。（取材自網易號「社會日日鮮」）

3月24日張雪峰在公司跑步機鍛煉時突然倒下，當日下午3點50分去世；這個消息至今還讓人不敢相信，3月28日追悼會都開了，也有一種不真實感。同日在浙江杭州舉行另外一場追悼會，逝者是45歲的劉建國，他開車途中突發心梗，在他發生意外的前2天，還參加了3月22日無錫馬拉松。

綜合都市快報、網易號報導，來自吉林長春的劉建國，和張雪峰的生命軌跡還有很多類似的，都是從東北來到江浙發展，都開了公司， 都熱愛跑步，都是死於心臟方面的疾病。他和張雪峰本來可能在無錫馬拉松相遇，但是張雪峰體檢沒過，錯過了無錫馬拉松。

「這15年來，要不是你先離開，我想我們的婚姻，一定會成為許多人羨慕的樣子。如果再來一次、再來一萬次，我依然會義無反顧地選擇愛上你、嫁給你、陪著你。」在殯儀館一位年輕女士念著悼詞，泣不成聲。廳內瀰漫著悲淒的氣氛，上百人擠得滿滿當當，有人摘下口罩擦拭眼淚，有人用袖子抹了又抹。站在最後的一位男士終於忍不住痛哭出聲，轉身跑到走廊上；他們都是來送別劉建國的。

告別式上，劉建國的妻子說了一段很長的話。她說，建國這些年過得不容易——家庭、公司，還有他一直堅持的東西，她用四個字評價自己的丈夫「一生坦蕩」。

「建國大哥是我的恩人。」戴口罩的白女士說，在她走投無路的時候，劉建國幫她解決了資金困難，鼓勵她在食品行業站穩了腳跟。「不敢相信……現在，真的要送別了。」

關先生與認識劉建國七年，兩人從客戶關係，慢慢變成了好友。他說，每年這個時候，成都都有食品行業最重要的展會。在聽說建國的事後，他們提前離開展會，趕到杭州。在關先生眼裡，劉建國是一個「沒任何毛病」的人。

「他3月22日還在無錫跑馬拉松。」一位穿白上衣的家屬說，建國生活習慣很好，每天九、十點睡覺，早起跑步。四、五年前還戒了菸，只有偶爾小聚時才會喝點酒。

劉建國告別式，上百親友來送別。（取材自都市快報）
劉建國告別式，上百親友來送別。（取材自都市快報）

劉建國告別式，親友送的花。（取材自都市快报）
劉建國告別式，親友送的花。（取材自都市快报）

上一則

「最長排隊6小時」日本料理壽司郎在中國火熱 曝政治與消費反差

延伸閱讀

「我也簽了遺體捐獻」 杭州78歲翁離世 妻一封信看哭很多人

「我也簽了遺體捐獻」 杭州78歲翁離世 妻一封信看哭很多人

張雪峰41歲突發心源性猝死 速效救心丸、AED詢問量激增

張雪峰41歲突發心源性猝死 速效救心丸、AED詢問量激增
🎞️張雪峰41歲猝死 網友曾提醒他「嘴唇發紫」注意心臟 卻遭回嗆

🎞️張雪峰41歲猝死 網友曾提醒他「嘴唇發紫」注意心臟 卻遭回嗆
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

2026-03-27 22:31
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
張雪峰。（取材自張雪峰微博）

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

2026-03-24 10:29

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明