吵架丟命…她被鄰居停車爭吵「嚇到」摔死 法院判14.9萬

女子與鄰居爭吵身亡，家屬稱因被「嚇」摔倒索賠122萬，法院判賠14.9萬。（取材自上觀新聞）

海南萬寧一小區發生停車糾紛，業主李先生在公共區域停車時被鄰居常女士阻攔，認為影響出入。雙方爭執之下常女士摔倒，經搶救無效身亡。死者家屬索賠122萬（人民幣，下同），理由是常女士被李先生「靠近」嚇得摔倒了，法院終審判決李先生一家四口賠償14.9萬。李先生一方已向海南高院提出了再審申請。

綜合上觀新聞、紅星新聞報導，事情發生在2024年2月5日，李先生在海南萬寧自家小區公共區域停車時，遭鄰居阻止稱「不能停在這兒，影響我們家走路」，隨後，雙方發生言語爭執。鄰居常女士在不明原因摔倒後死亡，常女士家屬起訴李先生一家，索賠122萬。

死者丈夫認為，妻子死亡與李先生一方的爭執行為相關，「我推測他（李先生）靠近，對她產生心理上的恐懼感，身子又往外傾斜，就摔倒了。」

海南萬寧法院一審認定，常女士不知何原因從其房屋玻璃門內摔到玻璃門外受傷，經搶救無效死亡。屍檢顯示，常女士符合在冠狀動脈粥樣硬化性心臟病的基礎上發生腦挫傷，合併廣泛性蛛網膜下腔出血，小腦扁桃體疝形成引起循環，呼吸功能衰竭死亡。

萬寧法院認為，李先生一家與常女士夫婦因停車位溝通不下，李先生一方應另尋其他停車位停車，李先生一方繼續爭吵，與常女士情緒激動後摔倒死亡之間，具有一定的因果關係，承擔常女士死亡15%的民事責任，賠償14.9萬。

「因為雙方情緒都激動了，導致常女士激動以後摔倒了， 這個事情就存在因果關係。」法官介紹道。

最終，二審法院認定李先生與常女士爭吵存在語言暴力，維持一審判決，判決李先生一家四口賠償14.9萬。

目前，李先生一方已向海南高院提出了再審申請。李先生認為，自己沒有對他們進行侮辱謾罵、威脅誹謗，如何認定語言暴力？

網友熱議說，「問題不在於停車位置是不是能停，在於吵架的時候有沒有讓對方太激動。所以有矛盾的時候請三思。」、「吵個架就死了也確實滿意外的」。