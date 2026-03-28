身高1米8男遭妻家暴毆傷 妻還嗆法官：有能耐來國外抓我

齊先生（右）感謝警方協助。（取材自新聞晨報）

吉林一名齊姓男子與妻子婚後一個多月便被妻子頻繁施暴，甚至持械威脅致他多次受傷，身高180公分的齊男面對家庭暴力的同時，還要四處打工償還舉債借來的結婚彩禮錢，讓他崩潰喊「我實在熬不下去了」並向法院訴請離婚，沒想到妻子連法官都嗆，辱罵法官「管不著，有能耐來國外抓我」。

最終法官揚言祭出依法可凍結財產、納失信被執行人名單、限制高消費等，其妻才願退還部分彩禮。

新聞晨報報導，據吉林省榆樹市法院近日公布的這起男性遭受家暴的離婚糾紛案判決書，齊男與王女相識半年後登記結婚，兩人曾有過真情，孰料婚前性情溫和的女方，婚後僅一個多月便頻繁因家庭瑣事情緒失控並對齊男施暴，從辱罵逐步升級為肢體毆打、持械威脅，致齊某多次受傷，長期處於恐懼之中。

初期，齊男礙於男性身分選擇隱忍，多次溝通無果後，齊男提出離婚，王女不僅拒絕離婚及返還彩禮，更是遠赴國外，徹底迴避溝通，齊男遂於2026年1月再次遭家暴後報警，並攥著傷情照片、報警回執、醫院診斷證明等證據，向法院訴請離婚。

在法庭上，身高1米8的齊男，聲音止不住地顫抖地說：「法官，我要離婚，我實在熬不下去了」。齊男告訴法官，當初要和王女結婚時，他為湊彩禮借遍親友，如今獨自扛著巨額外債度日，「這筆彩禮是我找親友借的，現在關係鬧成這樣，我一身外債，真的走投無路了」。

案件受理後，法官第一時間嘗試聯繫王女，王女在電話上極不配合，堅稱自己「沒有過錯」，不僅出言辱罵，更是囂張放話：「我人在國外，你們管不著，有能耐來國外抓我」。

法官多次跨時區耐心致電溝通，又對王女嚴肅釋明法律底線：「家庭暴力是明確的違法行為，無論你身在何處，都要承擔相應法律責任。若拒不配合調解，案件進入執行程序後，法院可依法凍結你的財產，並將你納入失信被執行人名單、限制高消費，屆時，你不論正常回國還是在境外生活都會受到嚴重影響。結合你們婚姻存續時間極短、彩禮係男方舉債支付、你存在家暴行為的事實，返還大部分彩禮於法於理均有據」。

最終，雙方在線簽署調解協議，正式解除婚姻關係，王女一次性返還大部分彩禮。