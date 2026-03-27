湖南姐弟被逼吃大便、燙下體、翻垃圾覓食…父母被逮

小元寶身上的傷痕。(取材自大象新聞)

湖南邵陽武岡市發生一起引發關注的虐童案件，一對未成年姐弟長期遭繼母施虐，內容包括毆打、挨餓、體罰甚至燙傷等行為。生母丁女士（化名）近日公開指控，稱兩名孩子身心受創嚴重。目前，涉案生父與繼母已被檢方批捕並提起公訴，案件已開庭審理，尚待判決。

綜合香港01與新民周刊報導，丁女士表示，兩名子女在與父親彭某共同生活期間，長期遭繼母劉某虐待。她指稱，兒子曾被熱水燙傷下體、被逼吞食排泄物，且經常遭毆打、挨餓；女兒則被迫承擔繁重家務，稍有差錯即遭責打，甚至曾因未清理乾淨地面被重擊頭部送醫縫針。姐弟二人亦長期衣著單薄，生活條件惡劣。

丁女士與前夫於2019年離婚，依協議由父親撫養大女兒與小兒子。此後父親再婚，孩子與繼母共同生活。丁女士稱，多年來探視受阻，直到後來在學校見到孩子，才發現異狀。姐弟表示，最難熬的是寒冬與假期，不僅缺乏食物，甚至需翻找垃圾充飢。多名鄰居亦證實曾見男童深夜在垃圾箱尋找食物。

學校老師曾發現孩子身上多處傷痕並嘗試聯繫家長，但未獲有效回應，甚至遭威脅。相關情況曾上報婦聯，但介入後孩子疑似遭更嚴重對待。丁女士最終報警並將房產過戶給前夫以換回監護權，帶孩子就醫驗傷。鑑定顯示，男童體表瘀傷面積超過47%，已達輕傷二級標準，涉嫌故意傷害。

經公安機關偵查取證，當地檢察機關已以涉嫌故意傷害罪及虐待罪對生父與繼母提起公訴，其中繼母被列為主要責任人。律師指出，已披露情節僅為部分嚴重案例，實際虐待細節更多。目前案件已由法院開庭審理，社會輿論持續關注後續判決結果。