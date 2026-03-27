拍老婆也不行…遊客拍照設備太專業 河南開封景區驅趕

沙先生攜帶的拍攝設備。（取材自封面新聞/受訪者供圖）

河南遊客沙先生26日向媒體反映，在開封萬歲山景區用專業設備為妻子拍照，三次被工作人員阻攔、驅趕。「說禁止外來商業拍攝，我打開微信聊天證明我們是夫妻關係還是不行，說禁止攜帶專業道具設備。」萬歲山景區工作人員回覆，今年2月開始景區禁止商業團體拍攝，禁止使用閃光燈、支架、反光板等專業拍攝設備，目的是保障所有遊客的遊覽體驗。

封面新聞報導，沙先生日前使用索尼相機搭配閃光燈、扇子等道具為妻子拍攝紀念照時，保安以「禁止商拍」為由攔截。儘管當場出示微信聊天紀錄、結婚證書等證明夫妻關係，前兩次經核實後短暫放行，但第三次仍被強硬驅離。

在沙先生一再質問「這是我老婆，我給我自己的老婆拍照也不行？」對方則表示，景區規定不可以拍，有什麽疑問可以去服務台詢問相關規定。

據報導，萬歲山景區工作人員26日回覆表示，今年2月開始，景區禁止商業團體拍攝，禁止使用閃光燈、支架、反光板等專業拍攝設備，遊客可以正常使用手機、相機給家人、朋友拍照，但不能使用上述道具、設備。

「主要是考慮到商業拍攝會造成壅堵，特別是在熱門景點會擋住其他遊客，對其他遊客造成不好的遊覽體驗。另外也考慮到有些想拍照的遊客，商業拍攝活動也會帶來不好的體驗。」工作人員介紹，景區內提供有專業的拍攝人員，遊客可以選擇。

根據工作人員提供的電話，拍攝團隊人員介紹，團隊提供69元人民幣(約9.9美元)、99元、159元三個檔次的拍攝服務，具體情況可以關注萬歲山某直播帳號了解。詢問如果自己帶專業設備進入拍照是否可行，對方說：「裡邊的攝影師需要辦理工作證，穿統一的馬甲，否則會被驅離。」

網友紛紛表示，「都是錢鬧的」、「支持萬歲山景區禁止遊客拍照，你們愛來不來，我們景點也不是靠你們遊客吃飯」、「主要是景區內，有專業的人」、「就這幾十塊錢的蠅頭小利也要來個霸王套餐，或許會讓這群窮鬼把景區折騰的只剩下景區而沒有人氣了」、「什麼保障所有遊客的遊覽體驗，保障你們景區錢袋子吧。對這種吃相難看的景點！國家真應該管管了」、「狗東西還不是為了錢搞壟斷」。