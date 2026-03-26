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河北大學生因占座打傷同學 被爆家有三層酒樓卻裝窮騙助學金

中國新聞組／北京26日電
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申同學被打傷後，在醫院就診。（取材自微信）
申同學被打傷後，在醫院就診。（取材自微信）

近日有網友爆料，河北金融學院有學生將同學打打傷，還以虛構貧窮名義騙取國家助學金。涉事學生已被追回發放的救助金並給予記過處分。

大風新聞報導，一名申姓同學日前透過河北省信訪局，反映河北金融學院張姓學生騙取國家助學金的問題。申同學實名舉報，指出張姓學生隱瞞真實家庭經濟狀況、虛構貧困、騙取國家助學金4800元(人民幣，下同)；家中經營三層酒樓，具備穩定且明顯高於普通家庭的經營收入與資產條件，完全不符合國家助學金申請資格。提出讓校方高度重視，嚴查嚴處，還教育公平。

根據校方回應，接到線索後，學校高度重視，成立專案工作小組，採取查閱助學金申請資料、調查學生、約談家長、實地家訪等調查措施，查明張姓學生有隱瞞家庭經濟狀況問題。之後學校依校規校紀作出處理：撤銷其國家助學金評定資格，追回其已發放助學金，並給予記過處分。

據報導，申同學表示，他在河北金融學院上大三，舉報的是同班的張同學，他打人還裝窮騙取國家助學金。

申同學稱，去年12月2日，因占座發生矛盾，他被同班張同學打傷，當即出現頭暈、頭痛等不適症狀，經檢查確診為頭面部外傷，頸部、腰部、背部均存在軟組織挫傷，目前仍在家休養。張同學被警方行政處罰，罰款500元。

此外，張同學還裝窮騙取國家一等助學金4800元，他去年12月向學校舉報。雖然張同學已被公安機關和學校給予相應處罰、處理等，但本次事件已對自己的正常學習、生活造成嚴重負面影響，身心均遭受嚴重傷害，他至今休學在遼寧營口的老家，已花去8萬多元醫療費，張同學沒有道過歉，也沒有做出任何賠償，他已保存所有單據要求，下一步民事賠償。

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