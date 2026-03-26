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500億巨頭證券首席分析師被控猥褻女下屬 公司：暫停工作

中國新聞組／北京26日電
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信達證券研究所所長左前明。(取材自百度圖片)
信達證券研究所所長左前明。(取材自百度圖片)

中國金融圈再爆性騷指控，信達證券研究所所長左前明遭女下屬實名指控出差期間猥褻，警方已介入並刑事拘留，公司同步暫停其職務並展開調查。左前明是信達證券研究所能源首席分析師，在業內享有較高聲譽，曾多次獲得新財富最佳分析師獎項，舉報他的女下屬是2023年入職的研究員。

每日經濟新聞報導，一份實名舉報材料25日在網上迅速傳播，信達證券女研究員唐嬋玉稱，出差期間遭研究所所長、能源產業首席分析師左前明猥褻。

唐嬋玉2023年入職信達證券研究所，她在微信工作群中發了一段說明稱，上周左前明要求她本周陪同去上海出差參加一系列會議。24日晚間，在一場飯局過後，左前明在回住宿酒店的車上對其猥褻。

回酒店後，左前明仍持續試圖猥褻，還稱「打一針就好了」；她多次反抗未果，幸好一名酒店保安及時介入，從背後控制住左前明，她趁機脫身後報警。

唐嬋玉表示，左前明在其團隊、研究所以及業界都備受尊敬，事發之前她一直堅定地認為他是德高望重、為人正直、愛惜下屬的好領導，這件事給了她巨大的衝擊。

與舉報信同步流傳的，是一張上海市公安局浦東分局濰坊新村派出所出具的《案（事）件接報回執》，編號顯示為2026年。回執所載人名、地點、事由與舉報信高度吻合。目前，42歲的左姓嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

報導指出，信達證券25日表示，目前已暫停左前明一切工作，並啟動內部核查，同時將積極配合公安機關相關工作。

公開資料顯示，左前明畢業於中國礦業大學，從事煤炭及能源相關領域研究諮詢十餘年，2016年加入信達證券，率領團隊獲得研究領域諸多獎項，2025年7月被任命為信達證券研究所所長。

信達證券是2007年9月成立的中國國內AMC系第一家證券公司，信達證券研究所主要從事證券投資研究，直接支持交易決策與客戶建議。截至發稿，信達證券股價漲1.27%，總市值541.91億元。

女員工實名舉報左前明涉及性騷。(取材自南方都市報)
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