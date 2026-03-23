機車網紅「黃油膩」試駕事故離世 生前稱這零件有問題

博主「黃油膩」跑山時發生事故不幸離世。（取材自微博）

近日，中國35歲機車網紅「黃油膩」在北京昌平昌赤路測評車輛時，發生事故不幸離世。「黃油膩」的朋友表示，他的車技甚佳，更曾跑過賽道，對事件感到意外。據悉，「黃油膩」在機車圈以真實敢測、不避諱車型缺陷走紅，有11.7萬粉絲。

極目新聞報導，機車網紅「黃油膩」被曝在駕駛張雪820RR工程試駕車「跑山」時發生嚴重事故身亡。「黃油膩」的朋友稱，他不幸身亡的消息全網都已經知道了。

「他車技很好，此前還去賽道騎過車，誰也沒有想到會發生這樣的意外，具體事故原因暫時還不太清楚，正在調查中。」「黃油膩」的友人說，「黃油膩」生前總是樂呵呵的，性格很直爽，在北京摩托車圈很有名。

19日，「黃油膩」曾公開發布視頻，指出該試駕車液壓離合器有問題，之後他再次發布視頻稱「離合問題已解決」，工程師曾勸阻其不要上山。去年3月3日，「黃油膩」在視頻中曾反覆提醒粉絲，每年3月至5月是摩托車事故高峰期，之後他還統計此期間發生在北京的50起摩托車事故。

張雪機車昌平店的工作人員表示，「黃油膩」是在昌平跑山時發生的事故，目前事故原因還在調查當中。昌平交通支隊事故處理科工作人員稱，「黃油膩」當天確實騎摩托車發生了事故，更多相關情況不方便透露。