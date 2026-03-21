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川媽等車時尿急 1歲兒託旁人照看…被拐了 36年後團聚

中國新聞組／北京21日電
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36年後一家團聚。（取材自紅星新聞）
36年後一家團聚。（取材自紅星新聞）

36年前，四川綿陽安州區（原安縣）塔水鎮童山村的周洪英，帶著1歲的兒子到德陽羅江看完病後，在路邊等候回家的班車時，因實在要上廁所，將兒子交給了同樣等車的一名阿姨臨時照看，等她出來時，兒子不見了。從此，她在自責和愧疚中生活著。36年後，兒子終於歸來，周洪英、楊進兵夫婦多年的心結也悄然釋然。

紅星新聞報導，遠在山東聊城的馬顏偉，20歲時訂親，但不久被女方突然取消婚約，心理堵得慌得他把自己關在了家裡誰也不理；心疼他的「父親」最終告訴他，他是抱養的，並支持他尋親。30歲開始，他加入了尋親隊伍。

報導指出，周洪英回憶說，剛滿1歲不久的兒子，有一天突然生病了，夫妻二人就帶其到鎮上醫院輸液治療。但是，幾天後不見好轉，他們又帶到鄰近的德陽羅江醫院治療，醫生的說法大同小異，還是讓輸液。那天，因為錢不夠，楊進兵先回家籌錢，周洪英獨自帶兒子輸液。下午輸液完後，她帶兒子準備趕車回家，次日再到醫院。

「那時就在路邊等班車，等了好一會兒，車還沒來，我想上廁所了，也忍了很久，後來實在忍不住了，身上又背著孩子的東西。當時旁邊有3個阿姨，看著人挺好的，我心想自己很快就出來，就讓其中一個阿姨幫我照看一下兒子。」周洪英聲音有些哽咽，「很快我就出來了，卻發現兒子和其他幾個阿姨都不見了，我一下就懵了。」

「女兒5歲時，我和妻子外出打工，但同時心裡還有一件事，就是一邊掙錢一邊尋找兒子。這些年，我們去過很多城市，每到一個地方都四處打聽。」楊進兵說。

30歲時，馬顏偉有了找家的想法，2019年，他去當地採血。2020年，他又做了祖籍分析，結果顯示為四川德陽，但志願者幫忙實地走訪無果。2025年10月，一次偶然的機會，他聯繫上了緣夢尋人工作站的志願者肖老師。得知他的尋親經歷後，肖老師十分熱心，讓他再採一次血，重新做一次祖籍分析。

「恭喜你，可能要雙喜臨門了！」今年1月，馬顏偉的孩子出生了，他有了為人父的喜悅。也是那幾天，肖老師突然給他打來電話報喜，稱排查到有高度疑似的父母，需要採血確認。

今年2月下旬，經全國公安機關打拐系統通報部確認，綿陽市安州區人楊進兵、周洪英夫婦與山東省聊城人馬顏偉符合生物學遺傳關係。今年3月9日，DNA比對成功，馬顏偉就是周洪英的兒子。3月20日上午綿陽市公安局刑偵支隊認親儀式現場，一家人緊緊相擁痛哭，訴說著彼此的思念。

36年後一家團聚。（取材自紅星新聞）
36年後一家團聚。（取材自紅星新聞）

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