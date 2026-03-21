火葬場選址近民宅 茂名爆衝突 白髮奶奶向警扔石頭暴紅

大批村民前日在信宜市政府門口示威抗議，數百名手持盾牌、警棍的防暴警察列陣。其間，一名滿頭白髮的婆婆上前，連續向防暴警扔石塊，這一畫面在網上廣傳。（視頻截圖）

廣東茂名信宜市村民因不滿當地政府以修路名義徵地，卻強行在民宅和學校附近興建殯儀館和火葬場，數百村民在多次請願未獲具體回應後走上街頭抗議，遭上千名手持盾牌和警棍的防暴警察鎮壓，3天來已至少兩次爆發激烈警民肢體衝突，現場雞蛋、石頭齊飛，據傳有多人受傷、多名村民被捕。其中一名滿頭白髮的老奶奶因獨自對抗警方並朝警方丟石頭而暴紅。有村民稱官方已全面封鎖抗議消息，視頻無法發出去。官方則表示不清楚有此事。

據當地村民在X平台爆料及明報等多家媒體報導，信宜市政府16日發布「信宜頤福園」項目公告，計畫投資1.45億元（人民幣，下同，約2105萬美元）在市郊馬六塘興建火葬場等殯葬設施，並稱該選址「方圓500米無居民」。不過村民發現，「信宜頤福園」500米外就有一所小學，附近1公里內有多條村落及水源，距民宅區更只有70公尺，引發村民強烈不滿，認為該設施嚴重影響居民生活與環境安全。

村民稱，更讓他們無法接受的是，2024年起當地政府就以修建「勵儒大道」名義徵收土地，村民看到公示才知道其實是建殯儀館，而且殯儀館的地基已建成，認為政府欺騙村民。多位村民先前往旺埇村委會陳情，沒想到政府派出700多名防暴警察到場驅散，把他們當暴民，還封住該村入口。

之後兩天，更多不滿政府處理態度的村民改往信宜市政府門口示威，上千名手持盾牌、警棍的防暴警察到場與民眾對峙。據現場視頻，氣憤的村民將雞蛋、雨傘、石塊等物品扔向防暴警察，其中一位白髮老奶奶獨自撿起石塊丟向防暴警察，沒多久，大批警察用警棍以暴力毆打方式驅散村民，有村民被打傷，現場可見血跡，還有村民被多名警察抬離，警方一度出動水車驅離村民，現場還有催淚瓦斯。

明報引述在深圳打工的五勝村村民小李（化名）表示，其家人在抖音發布現場影片後，父母隨即接到電話警告要求刪片。另有村民稱目前抗議消息被封鎖，村民拍的警方鎮壓視頻目前發不出去。

對此事件，信宜市政府宣傳部及市自然資源局分別表示「不清楚」，並指該地仍處於「選址規畫」階段。

據報導，10年來在民俗深厚的粵西茂名傳出多起因興建火葬場而爆發多宗警民衝突，火葬場選址已成難題，信宜並非個案。