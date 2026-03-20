「拍不拍照」 名主持三亞潛水被拔呼吸器 他為保命就範

戴軍稱在海裡潛水的時候被拔呼吸器。（取材自新民周刊）

知名主持人、歌手、演員戴軍近日自曝自己之前在三亞潛水時，被當地旅遊業者過來把呼吸器拔掉，對方問他要拍照麼，戴軍嚇得趕緊說要拍，這才把呼吸器拿回來。

戴軍稱在海裡潛水的時候被拔呼吸器。（取材自新民周刊）

新民周刊報導，雖然戴軍說的時候帶著笑，似乎已經時過境遷、雲淡風輕，但可以想像他當時過程中的恐慌與憤怒，他本人也表示用這種威脅的方法特別嚇人。

除了戴軍案例，也有消費者鄭女士投訴稱，2023年11月底，他們一家九口到三亞旅遊，在當地租住了一套別墅。「別墅給我們贈送了遊艇出海的服務，船離開海岸之後，船上的工作人員向他們介紹潛水項目。潛水是免費的，但是需要花錢租用他們的潛水面鏡和咬嘴，還要買魚食。」鄭女士的部分家人選擇體驗潛水。

潛水前，工作人員推銷了潛水拍照項目，每人300元（人民幣，下同，約43.5美元），如需視頻還要另外加錢。當時除了她姊姊要求拍照，其他三人都明確拒絕了在潛水過程中拍照。結果沒有拍照的幾位家人都在水中被工作人員取下潛水面罩。後來，鄭女士向別墅的老闆投訴反映了此事，提供潛水服務的工作人員與她取得聯繫，並退還了三人潛水拍照費用900元。

另有呂女士分享自身經歷時表示，她被強迫拍攝的潛水照片，「簡直就是『死亡』照片，就是他們在海底拿攝像機隨便拍的，非常難看，我們收到照片就刪掉了」。

一名潛水業內人士表示，隨意取下他人潛水面罩或關閉氣瓶的行為，極易導致潛水者嗆水、恐慌，進而引發一系列致命危險。「初級的休閒潛水教學中，會有模擬氣瓶沒有氣狀態的相關訓練，也會有水下裝備穿脫的訓練，但是這些都僅限於教練的課程中，教練會提前告知，不論是深度、環境還是心理狀況都和現實中的情況不具有比較性。」

據業內人士指出，強迫交易的本質是一些沒有高危險性體育項目經營資質的黑商家，通過多項目低價格的方式招攬客源，等待下水後新增付費項目，讓消費者產生「不答應就不安全」的心理危機，從而不得不接受交易。

「尤其是私人運營的遊艇，帶遊客去一些海域，但他們是沒有海域使用權的，更沒有高危經營資質，就是所謂的『黑潛』。他們的一些隱性收費是一方面，此外，遊客的安全也無法得到保障。」該人士指出。

「新民周刊」搜索發現，以非法手段強迫遊客接受潛水拍照攝影，實施強迫交易等違法犯罪活動已成黑產鏈條。早在2024年初，三亞警方就曾發布通告，公開徵集一犯罪團伙的犯罪線索。

法律界人士表示，遊客在選擇潛水機構時，需要甄別該機構是否有高危險性體育項目經營資質，不要被低價的廣告引誘；此外，若遇到「黑潛」，建議游客可以保留與潛水活動相關的文件和資料，如潛水合同、付款記錄、行程安排等，這些文件和資料可能會成為維權的證據之一。