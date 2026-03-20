母親介紹相親對象…蘭州女放下戒心 交往1個月被騙85萬

蘭州一名單身女與母親介紹的相親對象通過網路聯繫後，一步步走進了對方設計的投資陷阱，被騙85萬餘元人民幣。（視頻截圖）

甘肅蘭州一名32歲單身女，與母親介紹的相親對象通過網路聯繫後，卻一步步走進了對方精心設計的投資陷阱，短短一個月內，她通過購買黃金郵寄出去以及轉帳投資，共計被騙85萬餘元（人民幣，下同，約12.3萬美元），連對方人都沒見著。蘭州市公安局城關分局拱星墩派出所警官表示，經過調查，目前已抓獲一名嫌疑人並刑拘，同時成功攔截了10餘萬元，案件正在進一步偵辦中。

紅星新聞報導，康女是蘭州市城關區人，由於長期單身，母親一直操心她的婚事。2月10日，母親介紹了一個相親對象，稱對方在國外工作，過幾天就回蘭州，有顏值又有房。聽了母親的介紹，康女和對方透過網路進行了聯繫，互相發了照片。

在聊天過程中，對方自稱在國外上班，不久將回蘭州，而且還發來了一張「身分證」。看到「身分證」、又是母親介紹的相親對象，康女放下了戒心。

幾天後，對方稱有內部投資平台容易賺錢。康女想賺錢買房，心動同意。對方讓她在網上搜索了一個正規的小程序，並發來了一個「上海黃金交易所」的網址，添加客服提供的收貨地址。康女購買了20克黃金，花費2萬2503.3元，並根據對方的提示，將黃金郵寄到了廣東的一個地址。

很快，康女發現賺了1000元並成功提現，這讓她徹底放下戒心。於是，對方又用同樣方式，在不到一個月時間內先後讓康女購買了八次黃金並郵寄到指定地址，共計花費70餘萬元。客服還建議康女直接轉帳投資，康女又向對方提供的銀行卡帳戶轉帳10餘萬元。康女進入網址看到餘額200多萬元，估算能賺100多萬元，但她申請提現時失敗了。這時她才知被騙，於是到轄區派出所報警。

拱星墩派出所民警買警官表示，這起融合了婚戀交友、虛假投資和實物黃金購買的複合型騙局，堪稱「殺豬盤」2.0版本。

買警官指出，騙子沒有直接讓康女下載不明APP，而是讓她通過小程序購買黃金，該小程序是正規平台。殊不知，騙子只是利用「實物黃金購買+郵寄到指定地址」的操作，讓黃金最終落入騙子手中。

同時，第一筆投入2萬多元，很快賺了1000元並成功提現，這讓受害人親眼看到「盈利」，徹底打消疑慮。

買警官表示，接到康女的報警後，警方迅速展開了調查，及時將康女轉帳的10餘萬元攔截在了國內。同時，民警根據郵寄地址等信息，目前已抓獲一名嫌疑人並刑拘，案件正在進一步調查中。

買警官說：「康女被騙的85餘萬元，除了自己的二、三十萬元積蓄，其餘都是貸款和借的。而且經我們了解，所謂的相親對象，是她母親在交友網站上找的。不過康女沒有埋怨她母親，甚至沒有告訴母親，因為她擔心母親自責。」

蘭州警方提醒，任何讓你購買黃金、手機等貴重物品郵寄到陌生地址的，100%是詐騙，任何網戀對象帶你投資的，100%是詐騙。