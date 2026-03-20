海南高檔酒店1晚近萬元 半夜驚現 「三鼠同堂」啃電線

網友反映入住海南高檔酒店，半夜房內竟出現老鼠啃電線。(取材自新快報)

海南一家一晚9800元（人民幣，下同）的高檔酒店，竟爆出衛生隱患。網友戚先生反映，他入住該家飯店時，半夜房間內出現了三隻老鼠，還啃壞了電線，這讓他感到無比糟心。

新快報報導，戚先生介紹，2月10日，他攜家人入住了這家位於海南陵水的高端度假酒店，選定的是雙臥帶恆溫泳池的別墅房型，單晚價格9800元。凌晨1時左右，床頭櫃出現異響，檢查發現竟然是老鼠在啃地線和木頭板。

戚先生稱，因為房間內有兩位70歲的老人及孩子，他和愛人徹夜值守，一夜未能入睡，而這樣老鼠啃咬聲一直持續到了次日早上7時。

「第二天早上，酒店工作人員來抓老鼠，我在現場看到了三隻老鼠，一隻大老鼠帶著兩隻小老鼠，最大那隻老鼠約有20厘米長，還啃壞了電線。」他表示，酒店工作人員最後只抓到了一隻小老鼠，另外兩隻不知所蹤。事發後，酒店為戚先生臨時更換了房間。

戚先生稱，酒店解釋出現老鼠的原因是外包公司未能消殺到位，老鼠可能是從通風管道跑進了房間。

據報導，戚先生坦言，自己花費如此高價，卻得到這樣的入住體驗，不僅耽誤了行程，也影響了一家人的度假心情：「那天酒店和我們磋商了整整一天，他們只允許以房券的形式進行賠償」，他表示這樣的遭遇本身已足夠糟心，自己也不會再入住這家酒店，這樣補償房券的方式讓他十分不滿。

隨後，戚先生將此事投訴到當地文旅局，然而飯店對文旅局的回應也是「只能是房券」。

目前，戚先生的訴求是希望飯店能退一賠三（退還房費並作三倍賠償），雙方始終未能達成一致。當地文旅局表示，將繼續介入協調。

有媒體指出，涉事酒店為雅高集團旗下海南清水灣萊佛士酒店。