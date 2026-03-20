我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

海南高檔酒店1晚近萬元 半夜驚現 「三鼠同堂」啃電線

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友反映入住海南高檔酒店，半夜房內竟出現老鼠啃電線。(取材自新快報)
網友反映入住海南高檔酒店，半夜房內竟出現老鼠啃電線。(取材自新快報)

海南一家一晚9800元（人民幣，下同）的高檔酒店，竟爆出衛生隱患。網友戚先生反映，他入住該家飯店時，半夜房間內出現了三隻老鼠，還啃壞了電線，這讓他感到無比糟心。

新快報報導，戚先生介紹，2月10日，他攜家人入住了這家位於海南陵水的高端度假酒店，選定的是雙臥帶恆溫泳池的別墅房型，單晚價格9800元。凌晨1時左右，床頭櫃出現異響，檢查發現竟然是老鼠在啃地線和木頭板。

戚先生稱，因為房間內有兩位70歲的老人及孩子，他和愛人徹夜值守，一夜未能入睡，而這樣老鼠啃咬聲一直持續到了次日早上7時。

「第二天早上，酒店工作人員來抓老鼠，我在現場看到了三隻老鼠，一隻大老鼠帶著兩隻小老鼠，最大那隻老鼠約有20厘米長，還啃壞了電線。」他表示，酒店工作人員最後只抓到了一隻小老鼠，另外兩隻不知所蹤。事發後，酒店為戚先生臨時更換了房間。

戚先生稱，酒店解釋出現老鼠的原因是外包公司未能消殺到位，老鼠可能是從通風管道跑進了房間。

據報導，戚先生坦言，自己花費如此高價，卻得到這樣的入住體驗，不僅耽誤了行程，也影響了一家人的度假心情：「那天酒店和我們磋商了整整一天，他們只允許以房券的形式進行賠償」，他表示這樣的遭遇本身已足夠糟心，自己也不會再入住這家酒店，這樣補償房券的方式讓他十分不滿。

隨後，戚先生將此事投訴到當地文旅局，然而飯店對文旅局的回應也是「只能是房券」。

目前，戚先生的訴求是希望飯店能退一賠三（退還房費並作三倍賠償），雙方始終未能達成一致。當地文旅局表示，將繼續介入協調。

有媒體指出，涉事酒店為雅高集團旗下海南清水灣萊佛士酒店。

世報陪您半世紀

上一則

從年輕買到退休 浙6旬翁中體彩千萬大獎：有成就感

下一則

現實版「忠犬七公」…被偷7狗掉落高速 跋涉17公里返家

延伸閱讀

鴨子活吞41隻小雞 母雞全程觀看「餵食秀」無動於衷

鴨子活吞41隻小雞 母雞全程觀看「餵食秀」無動於衷
太扯…滬獨居老人頭疼 去理髮店「頭皮排毒」花掉93萬

太扯…滬獨居老人頭疼 去理髮店「頭皮排毒」花掉93萬
江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了

江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了
武漢男做核磁共振被「綁」機器一整晚 喊到無力沒人理

武漢男做核磁共振被「綁」機器一整晚 喊到無力沒人理

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港