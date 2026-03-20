我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉非法轉運Nvidia晶片伺服器售中 美超微高層被起訴

曼達尼警務改革拉開帷幕 簽行政令設社區安全辦公室

路虎逼車1分鐘8次 奔馳追尾…長春警方3個月未查疑包庇

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
路虎多次別停奔馳。（取材自極目新聞）
路虎多次別停奔馳。（取材自極目新聞）

吉林省長春市民呂先生去年底駕車遭一輛陌生黑色路虎車連8次別停（逼車），最終追尾車損約16萬元（人民幣，下同），但事發3個月，呂先生至今無法走保險理賠修車，路虎車主也未受法律制裁，因為交警判定路虎車主涉嫌尋釁滋事的刑事案件，經四次移送、一次報警都無法移交給警方甚至不予立案，呂先生還遭路虎車主方及領導施壓，讓他維權無門。全案經媒體報導後引來警方涉包庇路虎車主批評，警方昨再反轉，稱已對路虎車主刑拘並立案偵辦中。

▲ 影片來源：YouTube平台＠yu-x3g（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合大象新聞、九派新聞報導，呂先生近日向媒體求助，稱他在2025年12月10日中午駕駛一輛奔馳車在長春市區正常行駛，一輛黑色路虎車突從右後方加速超車將他的車別停。據呂先生提供行車記錄儀視頻，從12時41分53秒路虎車第一次突然變道超車別車，不到1分鐘內路虎車先後8次急剎別停呂先生的奔馳，最後一次呂先生避讓不及追尾。呂先生還提供了被別車前5分鐘的行車記錄儀視頻，雙方此前沒有因行車產生摩擦。

長春市公安局交警支隊朝陽區大隊民警初步判定這是涉嫌尋釁滋事的刑事案件，表示將通過法制科把案件移交給轄區派出所調查。2026年1月14日，朝陽區交警大隊卻出具「不予立案通知書」，理由是調查後認定「犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任」，隨後向朝陽區桂林路派出所移交案件追究路虎車駕駛員孫某涉尋釁滋事罪刑事責任。

然而，2026年1月27日，朝陽區交警大隊稱兩次前往桂林路派出所、朝陽區分局法制大隊溝通，且線上兩次移送案件，均被拒絕。1月28日，呂先生自行前往桂林路派出所報警指控路虎車主尋釁滋事，派出所立案，但2月3日，長春市公安局朝陽區分局以沒有違法事實為由出具「終止案件調查決定書」。呂先生不服申請覆議。對於派出所和分局為何未受理此案，桂林路派出所均未說明，民警甚至稱沒有分局的聯繫方式。

圖為受損的奔馳車。（取材自極目新聞）
圖為受損的奔馳車。（取材自極目新聞）

此次事故導致呂先生車輛損毀嚴重，4S店維修清單顯示維修費用共計9.8萬餘元。呂先生表示，因無交通事故認定書，保險公司無法啟動理賠程序，車輛至今無法正常使用，再加上車輛折舊損失評估，兩項損失合計近16萬元，全部需自行承擔。呂先生希望違法者得到應有的懲處，也讓自己的損失得到合理賠償。

此案被媒體披露後，引發輿論強烈批評警方的處理方式，並質疑警方涉包庇是否是因為路虎車主「有特權、有背景」。呂先生說，他還因曝光此案件維權，被自稱桂林路派出所民警清晨上門敲門，自己和妻子手機遭自稱路虎司機媽媽及陌生電話「瘋狂轟炸」，單位領導、岳父老領導均施壓要求和解，個人信息疑遭洩露。

就在輿論聲討警方之際，3月19日，長春市公安局發布通報指出，該局已將此案立為刑事案件，並依法對路虎車主孫某某採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

此案歷經多次反轉，多家媒體質疑警方涉包庇路虎車主，極目新聞評論指出，案件移交受阻，認定標準朝令夕改，難免讓公眾懷疑路虎車主是不是有關係、有背景才能逍遙法外。荔枝新聞評論指出，1分鐘惡意別車8次，已涉及公然行兇，路虎車主明目張膽的惡行需要法律亮劍。

世報陪您半世紀

上一則

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

延伸閱讀

在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑

在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
北京女24萬「撿漏」電動車無法過戶 原車主可遠程監控

北京女24萬「撿漏」電動車無法過戶 原車主可遠程監控
呆坐車禍現場3分鐘 前加州公路巡警被控二級謀殺

呆坐車禍現場3分鐘 前加州公路巡警被控二級謀殺

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留

申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留