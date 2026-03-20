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畢業新規忍不了？清華博士生批丘成桐「皇帝」記2大過

中國新聞組／北京20日電
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清華大學求真書院院長丘成桐要求，博士畢業須通過第二外語測試。(中新社資料照片)
清華大學求真書院院長丘成桐要求，博士畢業須通過第二外語測試。(中新社資料照片)

網傳清華大學求真書院一名孫姓博士生，近日因質疑書院新增必須在一個月內通過第二外語測試的規定過於倉促，致一些博士生可能因此面臨延期畢業，而與求真書院院長、著名數學家丘成桐發生激烈爭論，批丘成桐是「皇帝」，並外傳社交媒體群組對話。院方後來以「發表不當言論、不尊重師長」、情節惡劣等為由，對孫姓博士生「記兩次大過」。消息引發爭議，目前求真書院尚未對外說明，相關討論和網帖已在知乎等社群平台被刪除。

據X平台、知乎等網站近日有網民發布網帖稱，求真書院於3月16日發出通知，稱博士生必須通過第二外語測試才可畢業，即須掌握一門英語以外的外語，測試採閉卷考試、須達能翻譯論文的程度，並稱這是丘成桐發布的要求。

由於這項規定是3月通知，4月就要考試，僅給博士生約一個月時間學習第二外語，還要到達能翻譯論文的程度，引來多名博士生不滿院方「拍腦袋」新增博士生畢業要求，認為短時間內難達標，對臨近畢業的學生幾乎意味著要延期畢業，並與丘成桐發生爭論。

據明報報導，丘成桐力挺該政策，稱自己在哈佛數學系任教35年，從來未見博士生因外語未能畢業。群聊中，孫姓博士生批評丘成桐是「數學皇帝」、在書院內「一言堂」、院方「謹遵聖旨」，也有其他學生指出該要求不合理。丘成桐最後說，「花點時間去挑戰數學有趣的難題，不再討論這件事情」。接著網上出現了該群聊對話，引發討論。

3月17日，網傳清華大學求真書院發布通報，稱該院「博轉碩」（博士轉碩士）學生孫╳，在博士微信通知群內發表不當言論、不尊重師長，在明知求真書院禁止將內部信息轉發擴散至公共網絡的規定下，仍轉發群內信息截圖，引起網民詆譭、攻擊求真書院及書院教師，引發不良輿情，對書院聲譽形象造成極惡劣影響。孫╳此前已有多次類似違紀行為，情節惡劣，屢教不改，對其「記兩次大過」。

18日，孫姓博士生再發說明回應稱，事件起因是，丘成桐發布要求，博士畢業須通過二外測試，形式為閉卷翻譯數學論文。學生不滿3月通知，4月考試，臨近畢業幾乎無準備時間。

目前，求真書院尚未對此回應，相關網帖在知乎等網站也被刪除。

丘成桐是著名數學家，獲得菲爾茲獎得主。據微博AI智搜，目前沒有任何公開信息或官方記錄顯示清華大學求真書院存在因「第二外語」課程而導致學生被「記過」的規定或案例。丘成桐也未發布過針對二外課程的特殊懲罰性指令。

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