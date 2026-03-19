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鴨子活吞41隻小雞 母雞全程觀看「餵食秀」無動於衷

中國新聞組／廈門19日電
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大白鴨叼著小雞猛拽準備活吞。（視頻截圖）
大白鴨叼著小雞猛拽準備活吞。（視頻截圖）

近日中國網路流傳一段視頻，在福建一處養殖場，主人近日發現自己飼養的41隻小雞離奇失蹤，原本以為是被黃鼠狼、老鼠或狗吃掉，最終通過監控發現，「凶手」竟是是院內一隻平時看似溫順的大白鴨，原本47隻小雞被這隻大白鴨「活吞」到只剩6隻。此事經報導後衝上了微博熱搜，截至3月19日中午，已超過4千萬瀏覽量，許多網友對鴨竟會吃雞覺得不可思議。不過也有專家稱，鴨原本就是雜食性鳥類，特殊情況下確實會吃雞。

▲ 影片來源：YouTube平台＠huaxiarenjianbaitai（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據三農頻道報導，此事發生在福建廈門由郝女士經營的一處養殖場，郝女士稱，她餵養了47隻小雞，最近一段時間小雞相繼離奇失蹤，只剩下6隻。郝女士懷疑過「凶手」是黃鼠狼，也懷疑過老鼠，也懷疑過狗，但都找不到證據，最後決定裝監視器一探究竟。

大白鴨叼著小雞猛拽準備活吞。（視頻截圖）
大白鴨叼著小雞猛拽準備活吞。（視頻截圖）

近日她通過監控影像，終於抓到了「凶手」，沒想到「真凶」竟是自己家養的鴨子，該鴨子平時看來溫順，沒想到連續活吞了41隻雛雞。而讓她傻眼的是，鴨子吞食41隻小雞的時候，母雞在一旁無動於衷。由於小雞大都被鴨吃了，她只好又給公雞買了4隻母雞繼續下蛋。

視頻引來許多網友熱議：「太驚人了，第一次看到鴨吃雞」，「鴨子變異了嗎」，「這是真的沒想到啊」，「剋扣鴨糧的代價」，「視頻這種番鴨很凶狠，會攻擊人，小時候被追著咬，它跟大公雞和大鵝差不多的攻擊力」，「雞肉味鴨肉」，「鴨子是雜食性，啥都吃」，「我是親眼看到自己想救的小麻雀被鴨子活吞了，當時給我的心靈造成極大震撼」，「母雞全程觀看孩子『餵食秀』卻絲毫沒反應，太冷血了」，「最後便宜公雞了」。

報導引述專家說，鴨子並非純素食動物，其野生祖先（如綠頭鴨）本就是雜食性鳥類。在食物匱乏、領地意識被觸發或面對體型弱小、行動笨拙的雛雞時，鴨子的捕食本能會被激活，將其視為高蛋白食物來源。雞鴨混養存在風險，尤其是成年鴨與雛雞混養，由於體型差距大且鴨子喙部有力，極易對幼雞造成致命傷害，建議做好隔離防護。

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