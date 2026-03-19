「將女友裝箱後就再沒吵過架」 中國旅行箱品牌引眾怒

引發爭議的旅行箱視頻廣告。（取材自南昌晚報）

近日，一段某旅行箱品牌在平台上發布的宣傳視頻引發爭議。視頻中，一名女性模特蜷縮躺入一款大容量行李箱內，隨後旅行箱拉鏈被人拉合起來，並配有文案：「如何打破冷戰僵局？自從給女朋友買了這個大容量行李箱，高興的她再也沒有跟我吵架」。視頻一出引眾怒，旅行箱品牌方緊急下架，涉事人員被處罰。

據南昌晚報報導，這段視頻發布後，迅速引發網友熱議。3月16日，有大量網友指出該視頻將女性「裝入箱中」並配以「再也不吵架」的文案，容易讓人產生與犯罪行為相關的聯想。還有消費者憤怒表示，這種畫面被拿來娛樂化營銷，無論是拍攝視角還是文字內容都極不妥當。

涉事品牌是傑凱西行李箱。事件發酵後，傑凱西行李箱官方工作人員證實，品牌官方帳號此前確實發布過上述視頻，目前已做刪除處理。

該工作人員表示，最先發現視頻內容不妥的是公司運營人員。「是公司內部自己發現的，所以就下架了視頻」，她承認，公司近期陸續收到許多與此事相關的反饋和投訴。

該工作人員並透露，公司負責人已對涉事人員進行了處罰。「我們這兩天正在開會，具體處罰措施暫不清楚」，稱這段視頻是為了宣傳店鋪裡在售的大容量尺寸行李箱，並無別的意圖。

不過，3月17日，媒體查看涉事店鋪發現，視頻同款旅行箱仍在店鋪正常銷售，頁面顯示已售出逾1.4萬單。

但3月16日，平台工作人員就此事回應表示，經系統查詢，商家確實已對該爭議視頻作了刪除處理；涉事視頻屬於商家自行在主頁發布的視頻作品，涉及廣告性質的內容平台本身會有審核機制。平台已將情況反饋至監管部門，後續核實後將嚴格依規處理，「這種廣告確實影響到了平台的風氣」。

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